ريال مدريد ضد ريال سوسييداد: مباشر لحظة بلحظة

ريال سوسييداد 0 × 2 ريال مدريد

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نهاية المباراة بفوز صعب ومهم لريال مدريد على ريال سوسييداد بهدفين نظيفين

86 'أوووووووووووووووووه ريميرو يحرم ريال مدريد من الثالث! مرتدة مثالية من فينسيوس الذي انطلق بسرعته، انفرد بحارس المرمى وسدد! ولكن ريميرو يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

84' مرتدة لريال مدريد عن طريق أسينسيو، ماركو يمرر إلى فالفيردي الذي يحاول لعب عررضية ولكن الدفاع يشتت الكرة لركنية

78' تبديلين لريال مدريد بدخول أسينسيو وفالفيردي وخروج كروس وروريجو

68' تسديدة من إيزاك ولكن تسديدة السويدي تعلو القائم قليلًا

تبديل لريال مدريد بخروج كاسيميرو ودخول كامافينجا

59' بطاقة صفراء من نصيب عدنان يانوزاي

56' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يوفيتش يحرز الهدف الثاني للريال، ركنية تصل إلى كاسيميرو الذي يمررها برأسه، الصربي يتحرك بشكل رائع ويُكمل الكرة برأسه في الشِباك

51' أووووووه! خطيررة لريال مدريد، تمريرة رائعة من كورتوا إلى فينسيوس الذي يمرر إلى يوفيتش، الصربي يعيد الكرة للبرازيلي الذي يسدد ولكن الكرة بعيدة عن القائم الأيسر لسوسييداد

46' جووووووووووووووووووووووووووووووووول فينسيوس يحرز الهدف الأول، البرازيلي يمرر الكرة ليوفيتش الذي يعيدها له مرة أخرى بعد تحرك رائع، ليسدد الكرة على يمين ريميرو

46' أووووه فرصة خطيرة لريال مدريد! الكرة تصل إلى رودريجو على الجهة اليمنى، البرازيلي يسدد! ولكن ريميرو يتصدى للكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ريال مدريد وريال سوسييداد

45' فرصة مرتدة خطيرة لسوسييداد، سورلوث يحاول تمرير الكرة ولكن ميندي يشتت الكرة لضربة ركنية، ولكن الحكم! يقرر إنهاء الشوط الأول وسط اعتراضات من لاعبي الفريق الباسكي بسبب فرصة الضربة الركنية

43' أووووووووه فرصة خطيرة لسوسييداد، عرررضية من الجهة اليمنى، يحاول سورلوث أن يُهيئ الكرة برأسه إلى إيزاك، الدفاع يشتت وتصل إلى أويازابال الذي يسدد ولكن الكرة في الشِباك الخارجية

36' تدخل آخر قوي من كاسيميروعلى إيزاك ولكن بدون أي بطاقات ملونة من حكم المباراة

30' أوووه عررررضية خطيرة من ريال سوسييداد من الجهة اليسرى ولكن ميندي يشتت الكرة لضربة ركنية

26' بطاقة صفراء للاعب زوبيلديا بسبب تدخل قوي على فينسيوس، وخطأ من خارج منطقة الجزاء لريال مدريد

24' عررررضية رائعة تصل إلى فينسيوس الذي يمهدها برأسه لمودريتش، الكرواتي يسدد! ولكن الكرة تصل سهلة لحارس سوسيداد

22' تسديدة قوووية من روديجو ولكن ريميرو يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

20' ريال سوسيداد يرد سريعًا، تسديدة من عدنان يانوزاي من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

19' الكرة تصل إلى فينسيوس جونيور على الجهة اليسرى، البرازيلي يسدد ولكن حارس سوسيداد يمسك بالكرة

17' تبديل اضطراري لريال مدريد بخروج بنزيما ودخول لوكا يوفيتش

16' بنزيما يسقط على أرض الملعب للإصابة، ويبدو أنه لن يكون قادرًا على استكمال اللقاء

12' خطأ على كاسيميرو بعد تدخل قوي على إيزاك

3' محاولة أولى من ريال مدريد وتسديدة على المرمى من فينسيوس ولكن الحارس يمسك بها

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارباخال

توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس

تشكيل ريال سوسييداد:

التشكيل| 4-4-2

أليكس ريميرو

دييجو ريكو، روبين لو نورماند، إيجور زوبيليديا، أندوني جوروسابيل

ميكيل أوريازابال، مارتن زوبيمندي، أندير جيفارا، عدنان يانوزاي

أليكساندر إيزاك، أليكساندر سورلوث

في المقابل، يسعى ريال سوسييداد للعودة للانتصارات مجددًا بعد أن تعثر في أخر جولتين بالخسارة أمام إسبانيول ومن قبلها التعادل مع فالنسيا، وسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز معنوي هام على متصدر الترتيب.

يحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 36 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه، ويسعى الملكي لمواصلة النتائج الجيدة والفوز على خصمه الباسكي على ملعبه الصعب من أجل مواصلة الانفراد بالمركز الأول.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد أنويتا.