تشيلسي ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في إطار مباريات الإياب لدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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تشيلسي × ريال مدريد

تشكيل تشيلسي

يبدأ المدرب توماس توخيل بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-2-1

ميندي

تياجو سيلفا - روديجير - كريستينسين

تشلويل - جورجينيو - كانتي - أزبيلكويتا

ماونت - هافيرتز

فيرنر

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



كورتوا

ميندي - راموس - ميليتاو - ناتشو

كروس - كاسيميرو - مودريتش

هازارد - بنزيما - فينسيوس



نجح تشيلسي في العودة من إسبانيا بنتيجة إيجابية بعد التعادل بهدف لكل فريق على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ولكن مع عودة القائد راموس للتشكيلة الأساسية لريال مدريد بالإاضافة لاستعادة خدمات كلا من ميندي وهازارد، فأن كل شئ وارد في مباراة العودة!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة تشيلسي وريال مدريد في إطار مباريات إياب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب ستامفورد بريدج.