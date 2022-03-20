ريال مدريد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد × برشلونة

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تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-1-4-1

تيبو كورتوا

ناتشو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

كاسميرو

فينسيوس جونيور - لوكا مودريتش - توني كروس - فيدريكو فالفيردي

رودريجو

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-3-3

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إيريك جارسيا - جيرارد بيكيه - رونالدو أراوخو

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

فيران توريس - بيير أوباميانج - عثمان ديمبيلي

يحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية ويطمح الفريق لتحقيق الفوز للاقتراب أكثر من اللقب، في المقابل يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن الرابع أتلتيكو مدريد، ولكن العملاق الكتالوني لعب مباراتين أقل.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022.