ريال مدريد ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

إسبانيول 0 × 0 ريال مدريد

21' تدوير للكرة بين لاعبي ريال مدريد وتراجع لإسبانيول.

19' خطأ لإسبانيول من على يمين منطقة جزاء ريال مدريد ينفذه روكا بكرة إلى المرمى مباشرة يبعدها كورتوا بصعوبة.

17' الريال يحكم السيطرة على المباراة، وإسبانيول يتراجع.

15' ريال مدريد يحاول تهدئة المباراة في هذه الأثناء.

13' كروس ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول يحولها فاران برأسه لكاسيميرو الذي يرسل تسديدة رأسية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

13' تسديدة من مارسيلو تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية من على يسار لوبيز.

12' تمريرات بين لاعبي ريال مدريد في مناطق إسبانيول المتراجع.

10' راموس يمسك رأسه ويجلس على الأرض ويبدو أن ذلك من تأثير تسديدة كاسيميرو.

10' الكرة تسقط أمام كاسيميرو فيرسل تسديدة من يسار منطقة الجزاء يضع راموس رأسه أمامه ليحولها للمرمى، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى.

9' خطأ لريال مدريد من أمام منطقة الجزاء على اليمين ينفذه كروس بعرضية يبعدها الدفاع.

8' كرة ماكرة من كاسيميرو من وسط الميدان تبحث عن الطريق لمرمى لوبيز المتقدم أمام مرماه، لكن حارس الريال السابق يعود للكرة ويمسكها على مرتين.

6' تدرج بالكرة من إسبانيول حتى تصل لداردير في يسار منطقة الجزاء، فيرسلها لوو لي في يمين المنطقة ليرسل الصيني عرضية أرضية يبعدها دفاع الملكي.

5' بداية قوية من إسبانيول الذي يقوده روفيتي اليوم بع إقالة أبيلاردو بالأمس.

3' عرضية أرضية خطييييييرة من اليمين عن طريق وو لي، يقابلها داردير بتسديدة قوية تصطدم بكارباخال ثم ترتد الكرة وتصطدم به وتخرج إلى ضربة مرمى.

1' بداية الشوط الأول والمباراة..

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيللا التالي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

إيدين هازارد - كريم بنزيما - إيسكو

