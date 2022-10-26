ريال مدريد "شرف" إسبانيا .. برشلونة وأتلتيكو وإشبيلية تاهوا في الأبطال!

سقطت الأندية الإسبانية واحدًا تلو الآخر في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ما عدا ريال مدريد الذي حفظ "شرف" الكرة الإسبانية في بطولته المفضلة.

سيكون نادي ريال مدريد هو المدافع الوحيد عن شرف الكرة الإسبانية خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23، بعد سقوط الأندية الأخرى مبكرًا.

برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وإشبيلية، ودعوا بالفعل دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23، ليبقى ريال مدريد صامدًا بعدما ضمن التأهل إلى دور الستة عشر.

ريال مدريد تأهل عن المجموعة السادسة، التي تضم إلى جانبه لايبزيج الألماني، وشاختار الأوكراني، وسلتيك الاسكتلندي، ليصل الفريق الملكي مرة جديدة إلى دور الستة عشر.

أما برشلونة، فقد خرج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعدما واجه مجموعة صعبة ضمت بايرن ميونخ الألماني وإنتر الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وسيلعب برشلونة مرة جديدة في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما ضمن الحصول على المركز الثالث في مجموعته.

فيما فشل أتلتيكو مدريد هو الآخر في التأهل عن مجموعته، التي تضم كلوب بروج البلجيكي، وبورتو البرتغالي، وباير ليفركوزن الألماني.

ورغم احتلال أتلتيكو مدريد المركز الثالث في مجموعته بعد مرور خمس جولات، إلا أن "الروخيبلانكوس" مهدد بالخروج تمامًا من البطولات الأوروبية، حيث يظل موقف المجموعة معلقًا حتى الجولة الأخيرة.

فيما تأهل إشبيلية هو الآخر إلى الدوري الأوروبي رفقة برشلونة، حيث ضمن احتلال المركز الثالث في المجموعة السابعة خلف مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند الألماني.

إشبيلية يعود من جديد للعب في بطولته المفضلة، حيث سبق وأن حقق النادي الأندلسي لقب الدوري الأوروبي ست مرات من قبل، كأكثر فريق حقق لقب البطولة.