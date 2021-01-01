ريال مدريد وسيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني

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6 تسديدة من سيلتا فيجو عن طريق نوليتو ولكن كورتوا يمسك بالكرة

4 أووووه خطأ قاتل من الحارس فيار الذي خرج من مرماه لتشتيت كرة طولية، ولكن فينسيوس يخطف الكرة ويمرر لبنزيما الذي يحاول تسديدها في المرمى ولكنها تصطدم بالدفاع

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-1-3-2



كورتوا

ميندي - ناتشو - فاران - فاسكيز

كاسيميرو

مودريتش - كروس - فالفيردي

فينسيوس - بنزيما

تشكيل سيلتا فيجو

يبدأ المدرب فران إسكريبا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



فيار

مارتن - أراوخو - مورييو - مايو

سواريز - تابيا - مينديز

نوليتو - مينا - أسباس

يسعى الملكي لمواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد مع دخول الموسم في منعطفه الأخير، خاصًة وأن الفارق بين الفريقين هو ثماني نقاط لصالح الروخيبلانكوس، في حين أن سيلتا فيجو يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة حيث لم يتعرض الفريق للخسارة في أخر ثلاث جولات من المسابقة.

ن أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو والتي ستقام في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، وستكون على ملعب بالاديوس.