"ريال مدريد سيعلن الصفقة في هذا الموعد" .. مبابي يجيب على سؤال رئيس فرنسا!

لحظة ينتظرها عشاق الميرينجي كثيرًا..

كشف قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، عن موعد الإعلان عن انتقاله رسميًا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وهي الصفقة التي يترقبها عشاق الكرة العالمية على مدار السنوات الأخيرة، لتصبح الحدث الرئيس في عناوين الصحف الرياضية.

ونشرت شبكة RMC Sport، لقاءً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واللاعب كيليان مبابي، أثناء زيارة الرئيس لمدينة كليرفونتين، اليوم (الإثنين)، والذي صافح نجم باريس السابق، وسأله بشأن موعد الإعلان عن انتقاله إلى ريال مدريد.

وفي مناقشة مع ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ووزيرة الرياضة، أميلي أوديا كاستيرا، رد كيليان مبابي على سؤال رئيس فرنسا، قائلًا "سيتم الإعلان الليلة، هذا المساء".

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وأفاد الإعلامي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات العالمية، بأن مبابي وقع العقود بالفعل مع ريال مدريد، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، وسيكون العقد لمدة 5 مواسم، وينتهي في يونيو 2029.

وأعلن كيليان مبابي، في وقت سابق، عن رحيله رسميًا عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وعدم تجديد عقده، بعد 6 سنوات قضاها في نادي العاصمة، شارك خلالها في 308 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 256 هدف وصنع 108 تمريرة حاسمة، كما توج بـ15 بطولة مع باريس، فضلًا عن إنجازاته التاريخية مع منتخب فرنسا، بعدما قاد الديوك للتتويج بلقب كأس العالم 2018، والتأهل لنهائي مونديال 2022، كما فاز بجائزة هداف البطولة بـ8 أهداف.

وانتظر ريال مدريد حتى تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة 15 في تاريخه، ليعلن رسميًا عن صفقة التعاقد مع كيليان مبابي، والذي يستعد بدوره للمشاركة مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، والتي تنطلق خلال شهر يونيو الجاري.