بعد جدل ركلة جزاء ريال مدريد ضد سوسييداد .. الكشف عن محادثة الحكم وغرفة الـVAR

تعرف على تفاصيل ما دار بين الحكم وغرفة الفار

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تفاصيل المحادثة التي دارت بين الحكم مارتينيز مونويرا وغرفة حكم الفيديو المساعد "VAR"، خلال مباراة ريال مدريد ضد سوسييداد.

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وتسببت ركلة الجزاء الثانية التي احتسبها الحكم لصالح ريال مدريد في جدل كبير، وذلك بعد أن انطلق فينيسيوس جونيور من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، ليقوم جون أرامبرو بالدهس على قدم النجم البرازيلي بعد أن مرر الكرة داخل منطقة الجزاء.

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احتساب ركلة الجزاء جاء بعد أن استدعت غرفة الـ VAR الحكم مارتينيز مونويرا من أجل مراجعة اللعبة، حيث كشف الاتحاد الإسباني على المحادثة التي دارت بين الطرفين.

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وقال حكم الفيديو لمونويرا: "أولًا أعطيك نقطة التلامس، والآن نقطة بين اللاعبين"، ليرد مارتينيز قائلًا: "اترك الأمر لي لتقديره".

وأضاف مونويرا: "الأمر يبدو وأنه دوس واضح، دعني أرى ... لقد تأخر سأذهب بدون بطاقة، سأحتسب ركلة جزاء دون إشهار الكارت الأصفر".

وبالفعل توجه الحكم إلى الملعب مرة أخرى ليُشير إلى علامة الجزاء، مُعلنًا ركلة جزاء لريال مدريد، الأمر الذي احتج عليه جميع مشجعي ريال سوسييداد.