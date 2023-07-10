العودة للمستقبل .. زين الدين زيدان مرشح لخلافة كارلو أنشيلوتي من جديد!

زيدان على موعد مع ولاية ثالثة في تدريب ريال مدريد..

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني إعادة تعيين الفرنسي زين الدين زيدان للمرة الثالثة لقيادة الفريق فنيًا في إطار سعيه لاستبدال الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن ريال مدريد بدأ بالفعل عملية البحث عن بديل لأنشيلوتي، الذي وافق على أن يصبح مدربًا لمنتخب البرازيل، وسيتولى المنصب العام المقبل قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024.

وحسب التقرير، فإن زيدان هو واحد من أربعة لاعبين سابقين في النادي الملكي وضعتهم الإدارة تحت المجهر ليتولى أحدهم المنصب في العام المقبل.

زيدان قاد ريال مدريد فنيًا مرتين، الأولى بين 2016 و2018، ثم بين 2019 و2021، ليحقق العديد من الألقاب، أبرزها ثلاثية متتالية في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني.

التقرير ادعى أن المشكلة الوحيدة في عودة زيدان إلى ريال مدريد قد تكون رغبته في تولي منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا، ونتيجة لذلك يفكر ريال مدريد في عدة بدائل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني يعد من بين المرشحين، إلى جانب الثنائي ألفارو أربيلوا وراؤول جونزاليس.

المؤكد حاليًا هو رغبة زيدان في العودة إلى التدريب بشكل عام، حسبما أعلن بنفسه في أكثر من مناسبة، لكنه ابتعد بشكل كامل عن الصورة منذ رحيله عن ريال مدريد في 2021، رغم محاولات عدة أندية الحصول على خدماته، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي.

حاليًا، لا يوجد اندفاع كبير من ريال مدريد لتعيين مدرب جديد، حيث من المقرر أن يستكمل أنشيلوتي عقده حتى نهاية الموسم المقبل.