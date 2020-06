ريال مدريد وريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد في الجولة 30 من الدوري الإسباني 2019-2020، والتي تقام على ملعب ريالي أرينا

ريال سوسييداد 1 × 2 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

93' كارباخال يرسل عرضية من اليمين يبعدها الدفاع.

91' فاران يشتت كرة تصل لماريانو دياز خلف دفاع سوسييداد، فيروض الكرة ثم يرسل تسديدة تخرج بعيدة جدًا إلى ضربة مرمى.

91' الحكم يضيف 6 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

90' ريال سوسييداد يواصل الاندفاع بحثًا عن التعادل، وريال مدريد متراجع تمامًا.

89' مودريتش وميندي يدخلان بدلاً من فالفيردي ومارسيلو.

88' خطأ لريال سوسييداد من يسار الوسط، ينفذه يانوزاي بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء يبعدها الدفاع.

86' اندفاع قوي من ريال سوسييداد بحثًا عن التعادل.

85' فينيسيوس ينطلق بالكرة حتى يدخل منطقة الجزاء ثم يحاول التسديد، لكن ميرينو يرتمي أمامه ويفتك الكرة.

84' روبيرتو لوبيز أرسل عرضية من اليمين عبرت من الجميع ووصلت لميرينو الذي أرسل قذيفة من يسار منطقة الجزاء سكنت شباك كورتوا.

84' جوووووووووووووووووووول أول لريال سوسيداد عن طريق ميرينو.

82' ريال مدريد يحكم قبضته على المباراة، وتراجع تام لريال سوسييداد.

80' الحكم يشير باستئناف اللعب.

80' تبديلان لريال سوسيداد بدخول زوبيميندي وويليان جوزيه بدلاً من إيزاك وزوبيلديا.

79' تبديلان لريال مدريد بدخول أسينسيو ودياز بدلاً من بنزيما خاميس رودريجيز.

78' الحكم يمنع اللاعبين وقت مستقطع للراحة في هذه الأثناء.

77' الكرة تتحول لريال مدريد ويتناقل عناصره الكرة في الخلف.

76' يانوزاي يرسل عرضية من اليسار يبعدها ميليتاو للركنية.

75' تمريرات بين لاعبي ريال سوسييداد أمام منطقة جزاء الريال المتراجع على طريقة كرة اليد.

74' إيزاك يستلم كرة في مناطق ريال مدريد ثم يرسل تسديدة تصطدم بميليتاو وتخرج للركنية.

72' الحكم يحتسب الهدف بعد تأكيد غرفة الفيديو.

71' عناصر ريال سوسييداد يطالبون بلمسة يد على الفرنسي، والحكم يعود للفيديو.

70' فالفيردي أرسل عرضية من اليمين روضها كريم بنزيما ودار على القائم البعيد ثم أرسل تسديدة عبرت للشباك من على يمين ريميرو.

70' جوووووووووووووووول ثاني لريال مدريد عن طريق بنزيما.

69' الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على أحد لاعبي ريال سوسيداد حجب رؤية البلجيكي.

68' مونريال مرر كرة من اليمين ليانوزاي الذي أرسل قذيفة من أمام منطقة الجزاء عبرت للشباك من على يسار كورتوا.

68' جووووووووووووووووووووووووول أول لريال سوسيداد عن طريق يانوزاي.

67' زيدان يلعب متحفظًا الآن وينتظر المرتدات.

65' حصار من أصحاب الأرض على الملكي المتراجع في هذه الأثناء.

64' خطيييييييرة لريال سوسييداد بتمريرة من يانوزاي المتمركز في اليمين لميرينو الذي يرسل تسديدة قوية يعترضها الدفاع، فتصل الكرة لمونريال الذي يرسل تسديدة أخرى يعترضها الدفاع من جديد.

63' مارسيلو يتقدم بالكرة في اليسار ثم يدور بها ويمررها للخلف حيث كروس الذي يرسل تسديدة قوية يطير لها ريميرو ويمسك الكرة على مرتين.

62' خطييييييييييرة لريال سوسييداد بتسديدة قوية عن طريق يانوزاي تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

60' تبديلان دفعة واحدة لريال سوسييداد بدخول إلوستوندو ويانوزاي بدلاً من جوروسابيل وأويارزابال.

Sergio Ramos has now scored 67 LaLiga goals, equalling Ronald Koeman as the highest-scoring defender in the competition's history.



Ramos the record-breaker. 👊 pic.twitter.com/XuvxZHCcBC — Squawka Football (@Squawka) June 21, 2020

60' ميليتاو يدخل بدلاً من راموس الذي يخرج متألمًا ويبدو أنه تعرض لإصابة.

58' هدوء يفرضه ريال مدريد على اللقاء في هذه الأثناء.

56' كارباخال ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تصل لبنزيمه في يسار المنطقة، لكن تسلل على الفرنسي.

54' الكرة تتحول للملكي دون خطورة، ويتناقل عناصره الكرة في الخلف وسط ضغط قوي من ريال سوسيداد.

52' ريال سوسييداد ينطلق للأمام بحثًا عن التعادل.

50' راموس نفذ ركلة الجزاء على يسار ريميرو الذي طار للجهة الأخرى فعبرت لكرة للشباك.

50' جوووووووووووووول أول لريال مدريد عن طريق راموس.

49' الحكم يعود للفيديو لتأكيد قراره.

48' فينيسيوس توغل في يسار منطقة الجزاء وتلاعب بالدفاع فلحق به يورينتي وعرقله من الخلف، فأطلق الحكم صافرته واحتسب خطأ وإنذار على يورينتي..

48' ركلة جزااااااااااااااااااء لريال مدريد.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

46' الكرة تصل لكارباخال الذي ينطلق بها في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية قوية تعبر من الجميع.

45' عرضية خطيييييييييرة من اليسار عن طريق خاميس يرتقي لها بنزيما للعب الرأسية، لكن الكرة صعبة عليه

45' خاميس يحاول التقدم بالكرة في اليسار، لكن بورتو يتدخل عليه بقوة وخطأ للريال.

⏳⬜️ All square after the first half an hour in San Sebastián!#RMLiga | #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/hpxFexRSLe — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 21, 2020

43' مرور رااااائع بالكرة في يسار منطقة الجزاء عن طريق فينيسيوس الذي يرسل تسديدة قوية يبعدها ريميرو.

41' ريال مدريد يتقدم إلى مناطق سوسييداد ويبدأ رحلة البحث عن الهدف.

40' محاولات مدريدية للخروج من مناطقهم، لكن ضغط عالي ينفذه عناصر ريال سوسييداد ببراعة.

39' عرضية من اليسار عن طريق أوديجارد يبعدها الدفاع.

39' مونريال يتقدم بالكرة في اليسار ويعود معه خاميس ويبعد الكرة من أمامه للركنية.

37' خطأ لريال سوسيداد من اليسار ينفذه أوديجارد بعرضية يبعدها الدفاع الملكي.

35' فينيسيوس ينطلق بالكرة في اليسار ثم يعيدها للخلف حيث كروس الذي يمررها لكاسيميرو فيرسل البرازيلي تسديدة أرضية تصل سهلة إلى يد ريميرو.

33' خطيييييييييرة لريال مدريد بتسديدة من بنزيما يطير لها ريميرو ويبعد الكرة.

32' الحكم يشير للاعبين بالعودة ويستأنف المباراة.

30' الحكم يمنح اللاعبين وقت مستقطع للراحة وشرب المياه.

29' خاميس ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها الدفاع.

28' تحويل لوجهة من اليمين لليسار حيث فينيسيوس الذي يروض الكرة من أمام جوروسابال الذي يتدخل عليه بقوة، وخطأ لريال مدريد.

27' كروس ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول يبعدها الدفاع.

26' مارسيلو يمرر كرة في اليسار لفينيسيوس الذي يرسل عرضية تصطدم بالدفاع وتخرج للركنية.

24' اللقاء سجال في هذه الأثناء، لكنه منحصر في وسط الميدان ولا خطورة لفريق على الآخر.

22' خطأ على كاسيميرو بعد تدخل قوي منه في الوسط يتسبب في حصوله على بطاقة صفراء

20' تمريرة أمامية من مارسيلو تبحث عن فينيسيوس في اليسار، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى.

1 - @jamesdrodriguez had not played a match since last October. He was started against @RCD_Mallorca and lost 1-0 in one of @realmadriden three losses this season in #LaLiga. Return. pic.twitter.com/sQrMSMaWfn — OptaJose (@OptaJose) June 21, 2020

18' عرضية من اليمين عن طريق كارباخال تخرج إلى تماس من الجهة الأخرى.

17' تمريرت بين عناصر ريال مدريد أمام منطقة الجزاء.

15' عرضية من اليمين عن طريق جوروسابال تصل لأويارزابال الذي يمرر الكرة لأوديجارد أمام منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

13' سوسييداد لا يبدو خائفًا من ريال مدريد حتى الآن، ويلعب عناصره بأريحية شديدة.

11' أوديجارد ينفذ الضربة الحرة بتمريرة أرضية لإيزاك الذي يمررها للخلف بحثًا عن المساندة، لكن مارسيلو يشتت الكرة.

10' خطأ لسوسيداد من مكان خطير بعد تدخل من راموس على بورتو.

9' سيطرة لريال سوسييداد في هذه الأثناء، وتراجع تام للملكي.

7' ميرينو يرسل بينية في اليسار لإيزاك الذي يلحق بالكرة في يسار منطقة الجزاء، لكنه يدور بها للتخلص من فاران ويمررها، فتتحول لريال مدريد.

6' مونريال يحاول التخلص من كارباخال على اليسار، لكنه يفقد الكرة ويضطر للمسك بظهير ريال مدريد.

4' ريال مدريد يبدأ مكشر عن أنيابه، وسوسييداد يقاوم.

2' خطيييييييييرة لريال مدريد بانطلاقة في يمين منطقة الجزاء عن طريق كارباخال الذي يرسل عرضية أرضية يحولها فينيسيوس إلى المرمى بوجه قدمه اليمنى، لكن الكرة إلى ضربة مرمى.

2' ريال مدريد على اليسار بالأخضر الرديف، وريال سوسييداد على اليمين بالأبيض والأزرق.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد في الجولة 30 من الدوري الإسباني.