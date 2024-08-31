كشف عن موقف فيتور روكي .. بيليجريني: لن نتغير حتى لو لعب ريال مدريد بلا تدريب!

المدرب تشيلي ليس مهتمًا بحالة الميرينجي

أكد مانويل بيليجريني المدير الفني لريال بيتيس، أن الحالة التي يمر بها ريال مدريد في الدوري الإسباني، لن تجعله يتعامل مع مواجهة الميرينجي بأقل جدية.

حامل لقب الدوري الإسباني يعاني بشكل واضح هذا الموسم على المستوى المحلي، حيث تعادل في مباراتين أمام ريال مايوركا ولاس بالماس، واكتفى بالفوز على ريال بلد الوليد.

ومع دخول موقعة صعبة في الجولة الرابعة من الليجا، قال بيليجريني مدرب الفريق الخصم في المؤتمر الصحفي للقاء:"ريال مدريد فريق صعب مع لاعبين غير متوازنين أحيانًا، لقد تعادلوا مرتين لأنه ليس من السهل التغلب على فرق الدوري، لذلك يجب أن نلعب ضدهم مباراة رائعة للخروج بنتيجة إيجابية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"حتى لو وصل ريال مدريد بدون التدريب اللازم، سنفعل وظيفتنا وسنحاول تطبيق فلسفتنا في المباراة والحفاظ عليها، لأنها تظل مواجهة أمام فريق عملاق على أرضه ووسط جماهيره".

وعن مشاركة فيتور روكي المُعار من برشلونة:"سيتم ضمه إلى الفريق المشارك وسيكون لاعبًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا".

وعن المصابين:"إيسكو وباكامبو ومارك بارترا يعانون من الإصابة، كذلك جيوفاني لو سيلسو لن يكون جاهزًا في الموعد المناسب".

يذكر أن ريال يحتل المركز الخامس بجدول الليجا بـ5 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي ريال بيتيس بالمرتبة الخامسة عشر بنقطتين فقط.