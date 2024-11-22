"شرف لأي لاعب" .. رودري يرحب بأنباء انتقاله لريال مدريد ويوجه نصيحة إلى فينيسيوس

تحدث عن شعوره يوم التتويج بالكرة الذهبية

كشف لاعب الوسط الإسباني رودري، عن موقفه من التكهنات الأخيرة، حول إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي والانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

صاحب الـ28 سنة الحاصل مؤخرًا على الكرة الذهبية، مرتبط بعقد مع سيتي حتى يونيو 2027، ولم يوقع على عقد جديد وسط أنباء قوية تؤكد رغبة ريال في الحصول على خدماته.

ورد الدولي الإسباني على هذا الأمر قائلًا لإذاعة "كادينا سير":"من الواضح أنه عندما يتصل بك ريال مدريد، أفضل نادٍ في التاريخ والأكثر نجاحًا، فهذا شرف لك، وعليك الانتباه دائمًا".

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وعن موعد عودته من الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي:"كل يوم أقضي ما بين أربع إلى خمس ساعات من التدريب، أحاول أن أكون مستعدًا، الموعد الأقرب هو شهر مارس أو أبريل تقريبًا".

وعن الكرة الذهبية:"هذا اليوم كان بمثابة قطار الملاهي، كنت متأكدًا من أنني لن أفوز بسبب كل المعلومات التي ظهرت، ولكن في اليوم التالي تغير كل شيء، لم أرغب أنا وعائلتي أن نرفع آمالنا كثيرًا، قبل أن تأتي اللحظة الحاسمة التي تم فتح الظرف فيها وكان يحمل اسمي".

وأضاف:"أريد ألا تغيرني الكرة الذهبية، عائلتي هي المسؤولة عن ذلك، وأيضًا الذكاء، هو الذي أوصلني إلى هذه المكانة لذلك لا يوجد أي سبب لتغييري، هناك العديد من اللاعبين الإسبان الآخرين الذين لم يحصلوا عليها وكانوا أفضل مني".

وعن استمرار بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي:"أشعر بسعادة كبيرة، إنه المدرب الأكثر تأثيرًا في مسيرتي، عندما وقعت معهم أخبروني أنني كنت سأبقى هناك لبضع سنوات وبعدها سأرحل ولكن الأمر لم يكن على هذا النحو بفضل بيب، إنه يشبه دييجو سيميوني في مدى تطلبه وحبه لهذه الرياضة".

رأيه في فينيسيوس جونيور:"هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه رجل ذكي وبمرور الوقت أدرك أنه كلما كان أكثر انتباهًا في الملعب كلما كان أفضل، لديه مجالات للتحسين مثل أي شخص آخر، هو شاب وسيعرف أن الرياضيون ليسوا فقط بما يقدمونه في الملعب، ولكن خارجه أيضًا".

وفي نهاية حديثه تطرق رودري إلى مستقبل لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا، حيث أشاد بالدور الذي لعبه في فوز الفريق بيورو 2024، مشددًا على ضرورة استمراره بوظيفته لأطول فترة ممكنة.