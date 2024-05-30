"أحمد الله على نعمة ريال مدريد" .. رودريجو يسخر من برشلونة وينحني أمام مانشستر سيتي!

"الملكي لا يخسر النهائيات أبدًا"

أكد البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، أن فريقه استطاع أن يتجاوز مانشستر سيتي أصعب منافس في دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى النهائي، مشيرًا إلى أنه سيقاتل من أجل تكرار الفوز باللقب القاري.

وقال رودريجو في حوار مع مجلة "GQ" العالمية: "الفوز على مانشستر سيتي في 2022، لقد كانت بلا شك أفضل لحظة في مسيرتي حتى الآن، وأسعد يوم أيضًا. لأكون صادقًا، كنا نعلم أنهم أفضل، بالنسبة لي، هم أفضل فريق في العالم ويلعب أفضل كرة قدم".

وأضاف: "أعتقد أن المنافس الأكثر صعوبة قد غادر بالفعل (مانشستر سيتي)، لكن هذا لا يعني أنه سيكون من السهل الفوز بالنهائي، مع بايرن ميونخ كان الأمر صعبًا للغاية ومع بوروسيا سيكون صعبًا للغاية أيضًا".

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وتابع رودريجو: "يقال إن ريال مدريد لا يخسر النهائيات أبدًا، وآمل أن يكون هذا هو الحال مرة أخرى، لقد رأيت دائمًا مدريد يفوز بجميع النهائيات وأتمنى أن يستمروا على هذا المنوال".

وأكمل: "أقول دائمًا إن المباراة النهائية ستكون بنسبة 50-50. بالطبع، لأننا ريال مدريد، فإنهم يضعوننا دائمًا في قائمة المرشحين، لكن بالنسبة لي لا تزال النسبة 50-50. فزت بالفعل بدوري أبطال أوروبا وأنا سعيد جدًا بذلك، لكني أريد المزيد".

وواصل البرازيلي: "الزملاء الأكبر سنًا في ريال مدريد، مجانين، انظر إلى ناتشو، مودريتش، كارفاخال.. لقد كانوا هناك لسنوات عديدة وحصدوا اللقب أكثر من مرة وما زالوا يريدون الفوز مثل اليوم الأول".

وأردف: "لدينا شعور بأن النجوم الكبار يمنحونا الراحة. نحن نشعر بذلك أعتقد أنهم يعدوننا للمستقبل، لكن في الوقت نفسه نحن بالفعل جزء من تلك الأسطورة أيضًا. ريال مدريد نادي أسطوري، وأعتقد أن الوقت قد حان لنستعيد اللقب".

وعندما سئل عن اقترابه في الماضي من التوقيع لبرشلونة، أجاب رودريجو ضاحكًا: "عندما نلعب ضد برشلونة ونفوز، أقول الحمد لله أنني هنا في مدريد، لكنني لا أفكر في الأمر كثيرًا. لقد كان حلمي دائمًا أن ألعب لريال مدريد. الجميع يريد اللعب هنا".