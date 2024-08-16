فيديو | نجم ريال مدريد يوجه "ضربة الترحيب" لروديجر ويكرر فعلته مع مبابي!

مشهد أصبح يتكرر كثيرًا داخل الفريق الإسباني

أصبح الترحيب الخاص الذي يقوم به أنطونيو روديجر مع لاعبي ريال مدريد، بمثابة الماركة المسجلة داخل غرفة ملابس الفريق الإسباني.

روديجر شوهد وهو يقوم بضرب كيليان مبابي على ظهره بشكل عنيف، بعد تسجيل النجم الفرنسي هدفه الأول بقميص الميرينجي، خلال الفوز بهدفين نظيفين على أتالانتا بنهائي كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي.

الجناح البرازيلي رودريجو قرر الاحتفال بنفس الطريقة مع روديجر نفسه بعد إطلاق صافرة النهاية، حيث قام بضرب الألماني على ظهره، وبدا الأخير وكأنه لم يتحمل الضربة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بفعل نفس الشيء مع مبابي بضربه هو الآخر، ليضحك الفرنسي مرددًا عبارة "مرحبًا"، في إشارة إلى اعتماد هذه الطريقة للترحيب باللاعبين في سانتياجو برنابيو.

ويطمح نجوم ريال في استمرار هذه الاحتفالات، عندما يلعب الفريق مباراته الأولى في الدوري الإسباني، أمام ريال مايوركا، بعد غد، الأحد، على ملعب الفريق الخصم.