فيديو | "خذ ركلة جزاء".. لابورتا يسخر من ريال مدريد والتحكيم الإسباني

ماذا قال رئيس برشلونة؟

سخر جوان لابورتا، رئيس برشلونة من ريال مدريد والتحكيم الإسباني، قبل مواجهة البارسا وجيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا على جيرونا بنتيجة 4-1، ليواصل تصدر الليجا بالعلامة الكاملة، بفارق 4 نقاط عن غريمه الملكي.

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ولم يفوت لابورتا الفرصة للسخرية من ريال مدريد بسبب عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها هذا الموسم (4 ركلات في 5 مباريات) بالدوري الإسباني.

وأثيرت حالة من الجدل في مباراة ريال مدريد وسوسيداد أمس السبت، حيث حصل الميرنجي على ركلتي جزاء، واحدة منهما مشكوك فيها للغاية".

وتظاهر لابورتا، وهو في طريقه لحضور مأدبة غداء مشتركة مع رئيس جيرونا بتسديد ركلة جزاء (في إشارة إلى ريال مدريد).

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سُئل رئيس البارسا من أحد الصحفيين عن ركلة الجزاء المثيرة للجدل لريال مدريد، فرد عليها بسخرية: "لهذا السبب أقول خذ ركلتي جزاء!"