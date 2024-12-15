"لا أحب الكذب" .. مدرب رايو فاليكانو يعترف بعرقلة فينيسيوس داخل منطقة جزاء فريقه!

تصريحات مهمة من مدرب رايو فاليكانو

اعترف إينيجو بيريز مدرب رايو فاليكانو، بعرقلة مدافعه عبدول مؤمن ضد فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، رغم عدم احتساب ركلة جزاء.

وتعادل نادي رايو فاليكانو مع ريال مدريد بثلاثية لكل فريق، باللقاء الذي جمعهما بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال مدرب رايو فاليكانو عقب المباراة: "الشعور إيجابي، وأنا سعيد وراضٍ وفخور بهذا الفريق، وهناك حاجة للتحسن، لأنه أمام الفرق الكبيرة وأيضًا الفرق العادية في الدوري، فإن الحفاظ على التقدم يعد مفتاحًا لكسب المزيد من النقاط في الترتيب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الشعور جيد، لكن علينا أن نتطور لأننا استقبلنا أهدافًا لا يجب أن تتكرر. اليوم، عندما كنا متقدمين 2-0، توقفنا عن الضغط بشكل عمودي، وهو شيء نتدرب عليه. لم نعتد على الركض ببطء عبر عرض الملعب، وهذا التفسير كان خاطئًا من جانبنا".

وتابع: "لا يمكنك أمام أي فريق، وبالأخص ريال مدريد، أن تفقد توازنك وتتصرف بتهور في مثل هذه اللحظات. كان يجب أن نلعب بهدوء، وأن نتناقل الكرة ونحافظ على تنظيمنا. هذا الفريق، إذا فقدت الكرة في موقف غير مناسب، يجعلك تدفع الثمن. لكن علينا أن نثمن قدرتنا على تحقيق التعادل بعد التأخر 3-2".

كما علق المدرب القادم من نافارا على اللعبة المثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة، عندما تدخل مؤمن ضد فينيسيوس داخل منطقة الجزاء ولم يعتبرها الحكم ركلة جزاء. وقال: "لا أحب الكذب، وأعتقد أن مؤمن هو من تدخل على فينيسيوس. أحاول دائمًا أن أكون صادقًا، وعندما شاهدت اللعبة، قلت إنه يمكن احتسابها، لكن يمكن أيضًا ألا تُحتسب. إنها مواقف دقيقة للغاية ومع تقنية الفيديو يجب أن تكون هناك عناية فائقة".

ومع تبقي ثلاث مباريات على نهاية النصف الأول من الموسم، يمتلك رايو 20 نقطة، متقدمًا بست نقاط عن منطقة الهبوط، كما تأهل لدور الـ16 من كأس الملك.

وقال بيريز: "علينا أن نضع الثلج ونخفف الالتهابات، لكني أحلم بتحقيق إنجاز كبير. عندما تعرف اللاعبين على المستوى الشخصي والمهني، سواء في الكأس التي نحبها أو في الدوري بعد أن شاهدنا نصف البطولة تقريبًا، يمكنك أن تتخيل أن بإمكاننا تحقيق المزيد على صعيد الترتيب. لا يمكننا تجاهل واقعنا أو تحميل أنفسنا توقعات زائدة لأنها تثقلنا وتؤثر علينا. يجب أن نحافظ على التوازن بين الحلم والواقعية".

وفيما يتعلق بخاميس رودريجيز، الذي لم يتم استدعاؤه لمباراة الديربي، علق إينيجو بيريز تصريحاته السابقة قبل اللقاء: "هذا موضوع لا يخصني الحديث عنه. في هذه الحالة، لا أستطيع تقديم أي معلومات. ليس لدي شيء لأقوله. أحب أن أساعدكم لأنني أحترم عملكم، لكن لا أستطيع ذلك".