مستقبل الدفاع الملكي .. ريال مدريد يدرس تأمين لاعبه الشاب بعقد طويل الأمد

نقطة مضيئة في ظل لعنة الإصابات

كشفت تقارير صحفية، عن اتجاه إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينيو بيريز، لتأمين مستقبل اللاعب الشاب راؤول أسينسيو، بعدما قدم نفسه بشكل مميز في الفترة الأخيرة.

راؤول أسينسيو أثار إعجاب جماهير ريال مدريد، عندما استعان به المدرب كارلو أنشيلوتي، كبديل لزميله إيدير ميليتاو، الذي غادر مباراة أوساسونا في الدوري مصابًا، حيث ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة (فاز 4-0)، كما صنع هدفًا للإنجليزي جود بيلينجهام.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن إدارة ريال مدريد تستعد لتقديم عقد جديد طويل الأمد لراؤول أسينسيو، حيث يتم اعتباره حاليًا جزءًا من مستقبل النادي الملكي، لكن عقده ينتهي في صيف 2026.

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وأشارت، إلى أن هناك ثقة وسعادة كبيرة من المستويات التي يقدمها أسينسيو (21 عامًا)، بخلاف الاعتقاد السائد بأنه مستقبل خط الدفاع لريال مدريد وسيكون لاعبًا كبيرًا في المستقبل القريب.

راؤول أسينسيو أحد أبناء قطاع الناشئين في الملكي وبدأ تصعيده لفريق ريال مدريد كاستيا 2023، ومن ثم خطف إعجاب الجهاز الفني للفريق الأول الذي استعان به للحد من أزمته الدفاعية.

ويعاني ريال مدريد من أزمة نقص حاد في خط الدفاع، في ظل إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابه لنهاية الموسم، بخلاف تأخر عودة دافيد ألابا المُصاب منذ بداية الموسم الماضي.