ريال مدريد يحتفل بـ"دوري اللاهزيمة".. ويتطلع لتحطيم رقم برشلونة التاريخي!

هل يفعلها الميرنجي؟

حقق ريال مدريد تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، رقمًا مميزًا في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الميرنجي أتم عامًا كاملًا دون أي خسارة في الليجا، منذ السقوط يوم 24 سبتمبر 2023 أمام أتلتيكو مدريد في الديربي، ضمن الجولة السادسة من الموسم الماضي، والذي حسمه النادي الملكي بأريحية كبيرة.

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وبعد موقعة الأتلتي، حقق فريق أنشيلوتي "دوري اللا هزيمة"، حيث خاض 38 مباراة متتالية دون أي خسارة (28 فوزًا و10 تعادلات)، ذلك اعتبارًا من الجولة السابعة الموسم الماضي، وحتى الجولة السادسة هذا الموسم.

ويستهدف ريال مدريد تحطيم الرقم القياسي لعدد المباريات دون هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة تحت قيادة فيدي فالفيردي في عام 2018 (43 مباراة).

ويتعين على ريال مدريد الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات التسع المقبلة هذا الموسم، والتي سيواجهون فيها "أتلتيكو مدريد وبرشلونة".

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ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة (من 4 انتصارات وتعادلين)، بينما يتصدر برشلونة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (18)، ويأتي أتلتيكو في المركز الرابع بـ12 نقطة.