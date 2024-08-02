"قادرون على منافسة ريال مدريد" .. تين هاج يحفز راشفورد لاستعادة سحره ويضع كاسيميرو أمام خيار وحيد!

"علينا اختيار تشكيل يهزم مانشستر سيتي"

رفع الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، راية التحدي بعد تجديد إدارة النادي ثقتها به لموسم جديد مع الشياطين الحمر.

وقال تين هاج في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا جارديان": "لقد نجحنا في اللحاق بالركب ونحن قادرون على المنافسة مع أفضل الفرق في إنجلترا".

وأضاف: "نحاول التنافس مع أفضل الفرق في العالم مثل ريال مدريد بالطبع، وهو فريق جيد جدًا. لكني أرى البريميرليج على مستوى عالٍ جدًا ونحن قادرون على المنافسة معهم، وهو أمر جيد جدًا".

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وتابع تين هاج: "التحدي الذي أمامنا الآن هو بناء الثقة لدى الفريق وتعزيز ثقافة الفوز لدى اللاعبين، أشعر أننا بنينا هذا الأساس مع الجهاز الفني واللاعبين الجدد".

وأردف: " يتعين على لاعب من الصف الأول مثل ماركوس راشفورد أن يعيد اكتشاف سحره.. نقدم له كل الدعم وأثق أنه قادر على ذلك. الموسم قبل الماضي سجل 30 هدفًا، لذلك عندما نضعه بالأجواء المناسبة، يظهر إمكانياته العالية".

وتحدث تين هاج عن الإصابات التي تعرض لها يورو وهويلوند، قائلًا: "الإصابات جزء من كرة القدم ولا يمكن تجنبها. علينا أن نكون مستعدين لتغطية هذا الأمر. اللاعبون يتعاملون بشكل جيد للغاية مع هذه الانتكاسة. إنهم إيجابيون للغاية، وهم يتعافون بالفعل وسيعودون".

ولم يحسم المدرب الهولندي إمكانية الدفع بمواطنه جوشوا زيركزي، أحد صفقات يونايتد الصيفية، خلال مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، قائلًا: "علينا أولًا أن نقيّم حالته في الأسبوع المقبل. لقد لعب في اليورو، ثم حصل على إجازة وبدأ التدريب هذا الأسبوع فقط. يتعين علينا اختيار تشكيل قادر على الفوز أمام السيتي".

وختم متحدثًا عن موقف كاسيميرو، قائلًا: "هو لاعب مهم للغاية. إنه قائد ويمكنه أن يحدث الفارق ومسيرته مذهلة، وإذا كان يقبل التواجد في الملعب أو مقاعد البدلاء وفقًا لحاجة الفريق، بالطبع آمل أن يستمر معنا".