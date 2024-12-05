كل أوروبا تريده .. ريال مدريد يتحدى "عقبة الخليفي" لخطف تشافي سيمونز من برشلونة

صراع مشتعل بين كبار القارة

أصبح تشافي سيمونز لاعب وسط لايبزيج، أحد أهم اللاعبين المطلوبين في كرة القدم الأوروبية، وذلك بسبب مستوياته المبهرة خلال إعارته مع لايبزيج من باريس سان جيرمان.

خريج أكاديمية لا ماسيا الخاصة ببرشلونة تألقه ليس وليدًا للحظة، حيث لفت اللاعب الأنظار بشدة الموسم الماضي في الدوري الألماني، ولكنه قرر تمديد إعارته في لايبزيج لعام آخر ليزداد الاهتمام به.

الصحفي "ديفيد أورنستين" من موقع "ذا أثلتيك" قال إن باريس سان جيرمان مستعد لبيع سيمونز، ومن المرجح أن يذهب إلى أي من الدوريين الإسباني أو إنجليزي، وسط ترقب من آرسنال وبرشلونة وليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد لموقفه مع النادي الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل هناك اهتمام بسيمونز من داخل البوندسليجا، ويتمثل في العملاق البافاري بايرن ميونخ، ولايبزيج الذي يريد الاحتفاظ بملكية اللاعب الهولندي للاستفادة منه رياضيًا وماليًا في حالة بيعه في المستقبل.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم اللاعب ببرشلونة، حيث سبق أن حاول النادي الكتالوني استعادته وضمه على سبيل الإعارة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها مؤخرًا، ولكنه قرر في النهاية التوجه نحو زميله السابق داني أولمو.

وعلى جانب آخر، لا يمكن استبعاد إمكانية انضمام اللاعب لريال مدريد، بوجود رغبة من النادي الإسباني في إضافة المزيد من المواهب بخط الوسط، ولكن الميرينجي سيواجه صعوبة في شراء اللاعب من باريس، بسبب العلاقة المتوترة بين الناديين بعد رحيل كيليان مبابي إلى سانتياجو برنابيو في صفقة انتقال حر بالميركاتو الماضي.

وهو ما يعني أن ريال سيكون بحاجة للتقدم بعرض مالي ضخم لإقناع الخليفي بالعدول عن موقفه، في الوقت الذي لا يستبعد باريس إمكانية الإبقاء عليه ضمن صفوفه، ولكن الاحتمال الأقرب في الوقت الحالي هو بيعه بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو، قبل دخوله في العام الأخير من عقده الذي ينتهي في يونيو 2026.

جدير بالذكر أن صاحب الـ21 سنة نجح في تسجيل 3 أهداف وقام بصناعة هدفين في 11 مباراة خاضها مع لايبزيج بكل البطولات هذا الموسم.