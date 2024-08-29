"سيحرم ريال مدريد من لقبه المُفضل" .. تعليق ساخر من بوفون على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

النجم الإيطالي يقيمة الحلة الجديدة لدوري الأبطال

علق الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون، لاعب يوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق، على الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه سيسمح للفريق البطل أن يمر بمسار قوي يختبر قدراته جيدًا.

وكان بوفون ضيفًا على مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، حيث أسندت إليه مهمة اختيار الكرات من الأوعية الزجاجية، وقام بسحب 36 كرة تمثل جميع الفرق المشاركة بمرحلة الدوري.

وتحدث بوفون مازحًا في مقابلة مع مراسلة دوري أبطال أوروبا: "الهدف الأول من النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا هو منع ريال مدريد من الفوز باللقب".

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وأضاف: "أنا أمزح بالطبع، أتمنى أن يفوز الفريق الأفضل والأحق باللقب، وفي السنوات الأخيرة كان الأفضل دائمًا هو ريال مدريد".

وتابع: "دعونا نرى ما إذا كان هذا النظام الجديد سيخلق الفرصة لمواجهات قوية وممتعة ويكون أفضل مسار لمن يستحق تحقيق اللقب".

وحرص ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على تكريم الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون خلال مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتسلم أسطورة يوفنتوس جائزة الرئيس المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعام 2024، تقديرًا لمسيرته الرياضية المليئة بالإنجازات على مدار تاريخه.