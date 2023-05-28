احذر يا ريال مدريد! مدرب بوروسيا دورتموند يكشف سر غياب بيلينجهام عن لقاء خسارة البوندسليجا الحاسم

النجم الإنجليزي على وشك الانتقال للملكي

كشف مدرب بوروسيا دورتموند إدين تيرزيتش الأسباب وراء غياب نجمه جود بيلينجهام عن اللقاء الحاسم الذي تعادله الفريق ضد ماينز وأضاع عليه لقب الدوري.

دورتموند تعادل مع ضيفه السبت بهدفين لكل جانب، المباراة التي غاب عنها بيلينجهام وشوهد على دكة البدلاء، وقام بعمليات الإحماء ولكن لم يشترك رغم حاجة فريقه لخدماته.

وفسر تيرزيتش أسباب غياب الإنجليزي مع "سكاي": "كان في حالة طيبة الجمعة، ثم صباح المباراة أتى وأخبرني أنه ليس جاهزاً 100 في 100 وهذا ليس كافياً لمساعدة الفريق".

وأكمل: "مشاركته أساسياً لم تكن مطروحة وحتى عندما قام بعمليات الإحماء لم يشعر بأنه على ما يرام، أردت إشراكه ولكن لجأنا لتغييرات هجومية أكثر".

وقالت تقارير إن بيلينجهام عانى من إصابة على مستوى الركبة هي السبب وراء إبعاده عن التشكيل، ويأتي ذلك قبل أيام من إعلان انتقاله رسمياً لصفوف ريال مدريد كما أكدت عدة مصادر مؤخراً.