بعد إصابة مندي .. زيدان يختار 13 لاعبًا ميدانيًا فقط لمواجهة خيتافي

المدرب الفرنسي في أزمة حقيقية

صدمة جديدة تعرض نادي ريال مدريد الإسباني، بعد تعرض لاعبه الفرنسي فيرلان مندي للإصابة، وتغيبه ضد خيتافي.

ريال يستعد لمواجهة خيتافي غدًا الأحد، في الدوري الإسباني، طامحًا في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو الأسبوع الماضي.

الموقع الرسمي لريال كشف عن خروج مندي من قائمة المباراة، لمعاناته من مشكلة في العضلة النعلية في ساقه اليسرى.

وقال النادي إن الفحوصات التي أجريت اليوم أكدت عدم تمكنه من اللعب ضد خيتافي، ومن المقرر رصد عملية شفائه خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفقًا لصحيفة "as" الإسبانية، فإن فترة غياب مندي عن المباريات ستصل إلى 10 أيام، مما يعني غيابه ضد قادش وريال بيتيس.

ومن جانبه قرر زيدان الاعتماد على 16 لاعبًا فقط لمواجهة خيتافي، منهم 13 لاعبًا ميدانيًا مع عدم احتساب حراس المرمى.

ويأتي ذلك بسبب الغيابات العديدة التي يعاني من الفريق، بغياب سيرخيو راموس ورافاييل فاران وناتشو ولوكاس فاسكيز وكذلك البلجيكي إيدين هازارد.

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ولم يستدع زيدان سوى أربعة مدافعين فقط للعب ضد خيتافي، أحدهم فيكتور تشوست لاعب الفريق الثاني، بالإضافة لإيدير ميليتاو وألفارو أودريوزولا ومارسيلو.

ومن المتوقع أن يظهر تشوست كأساسي بجوار ميليتاو غدًا، في المواجهة التي ستؤثر بشكل كبير على صراع الصدارة بالدوري.

يذكر أن ريال يلعب ضد خيتافي وهو في المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يأتي برشلونة بالمركز الثالث بـ65 نقطة.