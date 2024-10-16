ريال مدريد أم برشلونة؟ دراسة جديدة تكشف أكثر أندية العالم جماهيرية خارج أراضيها!

سداسي البريميرليج في القائمة..

أجاب استطلاع رأي عالمي عن السؤال الجدلي حول "ما هي أكثر أندية العالم التي تحظى بمشجعين أجانب من خارج أراضيها؟".

وحسب دراسة استقصائية للمشجعين من "تشيليز" استهدفت 8 بلدان في جميع أنحاء أوروبا والأمريكتين وآسيا، فإن ريال مدريد لديه أكبر عدد من المشجعين الأجانب، مقارنة بأي نادٍ في العالم، متقدما على برشلونة ومانشستر يونايتد.

وأظهر الاستطلاع أن 86.7% من مشجعي كرة القدم مهتمون بكرة القدم في الخارج، مع اعتبار ما يصل إلى 33% منهم أن الفريق الأجنبي هو فريقهم الرئيسي.

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ووفق الدراسة فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هي القوة المهيمنة على قائمة أكثر 10 أندية تمتلك مشجعين أجانب، حيث تحظى بـ6 فرق.

وجاءت القائمة كاملة كالآتي: "ريال مدريد (15.68%)، برشلونة (10.4%)، مانشستر يونايتد (9.79%)، تشيلسي (6.74%)، آرسنال (5.94%)، توتنهام (5.82%)، مانشستر سيتي (5.26%)، ليفربول (5.06%)، بايرن ميونخ (4.12%)، باريس سان جيرمان (2.08%).