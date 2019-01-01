ريال مدريد يُحصن براهيم دياز بشرط جزائي "مستحيل"

ريال مدريد يحمي لاعبه الجديد من أطماع المنافسين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أدرج ريال مدريد شرطًا جزائيًا يبدو مستحيلًا في عقده مع لاعبه الجديد براهيم دياز، لحمايته من أطماع المنافسين.

ونجح الريال في الظفر بأحد أبرز مواهب أكاديمية مانشستر سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني بجانب 5 ملايين أخرى مكافآت، ذلك بعدما رفض دياز تجديد عقده مع النادي الإنجليزي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة الريال مقتنعة تمامًا أن دياز سيُصبح أحد نجوم اللعبة الأهم في السنوات القليلة القادمة، ولذا عمل النادي على وضع شرط جزائي بقيمة 750 مليون يورو ضمن عقده الذي يمتد لـ6 سنوات ونصف.

وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن هذا الشرط الجزائي يفوق في قيمته الشرط الجزائي في عقد نجمي الفريق إيسكو وماركو أسينسيو والمقدر بـ700 مليون يورو، وكذلك عقد داني سيبايوس والمقدر بقيمة 500 مليون يورو.

ويهدف النادي الإسباني من وراء تلك القيمة المرتفعة لغلق الباب أمام جميع الأندية "الغنية" التي قد تفكر بضم اللاعب الإسباني مستقبلًا، إذ تبدو القيمة مستحيلة بالنظر لقوانين اللعب المالي النظيف.