بعد تجربة السيتي.. ريال مدريد يعتزم تكرار عادته "العدائية" أمام بايرن ميونخ!

لم يرد وغادر!

طلب ريال مدريد إغلاق سقف ملعب سانتياجو برنابيو في مواجهة بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن "ريال مدريد طلب غلق سقف الملعب، في اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التنسيقي صباح اليوم، ليكرر ما فعله في مواجهة مانشستر سيتي بربع النهائي".

وأوضحت أن "الخطوة تتوافق مع نية النادي الأبيض توليد هذا الجو الذي ينتجه الملعب عندما يتم إغلاق السقف، وهذا أكثر عدائية للخصم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى عكس الدوري الإسباني، يجب أن يأذن الاتحاد الأوروبي بعلق سقف الملعب، إذ يقرر مندوب اليويفا في المباراة، بالتشاور مع الحكم، ما إذا كان سقف الملعب القابل للسحب سيكون مفتوحا أو مغلقا أثناء المباراة، ويتم الإعلان عن القرار في الاجتماع المنظم للمباراة، ولكن يمكن تعديله لاحقًا في أي وقت قبل انطلاق المباراة إذا تغير الوقت، مرة أخرى بالتشاور مع الحكم".

وأوضحت الصحيفة أن جماهير الميرنجي سوف تستقبل الفريق بـ"تيفو" خاص عليه عبارة: "ريال مدريد لا يستسلم أبدًا"، بينما يتواجد 4200 مشجع للفريق الألماني.