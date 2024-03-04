يخشى دخول برشلونة على الخط؟ .. ريال مدريد يرفع ميزانية التعاقد مع ديفيس!

النادي الملكي يسعى لحسم الصفقة سريعًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يسعى لحسم صفقة ضم اللاعب ألفونسو ديفيس من صفوف بايرن ميونخ إلى صفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كادينا سير" والتي أكدت أن النادي الإسباني يرى أنه يستطيع رفع قيمة ميزانيته لتلك الصفقة.

وأوضحت الإذاعة أن القيمة النهائية للملكي التي سيدفعها في ضم ديفيس ستكون حوالي 50 مليون يورو.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن ضم ديفيس سيكون صعبًا على برشلونة، بالرغم من ذلك فالنادي قد أبدى إعجابًا سابقًا باللاعب.

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جدير بالذكر أن تقارير أخرى أكدت أن ريال مدريد لن يقدم على الصفقة لو طلب بايرن ميونخ مبلغًا مبالغًا فيه، حيث سيفضل الانتظار لانتهاء عقد النجم الكندي ثم يضمه مجانًا.