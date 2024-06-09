هل تشاهد يا ريال مدريد؟ إندريك وفينيسيوس يصنعان انتصار البرازيل المتأخر على المكسيك!

هدف قاتل!

انتصرت البرازيل ودياً على المكسيك في مباراة مثيرة بنتيجة 3-2 فجر الأحد ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كوبا أمريكا 2024.

وأُقيمت المباراة في تكساس الأمريكية وسط حضور جماهيري غفير، وعمد دوريفال جونيور، مدرب السامبا، لعدة تغييرات بتشكيلته الأساسية، إذ أراح فينيسيوس ورودريجو، بينما بحث المنتخب المكسيكي عن تعويض سقوطه الكبير ضد أوروجواي برباعية في الودية الأخيرة.

وافتتح أندرياس بيريرا التسجيل بالدقيقة الخامسة، وضاعف نجم آرسنال جابرييل مارتينيلي بالدقيقة 54 النتيجة، ولكن المكسيك قلصت النتيجة بالدقيقة 73 عبر خوليان كوينونييس.

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الوقت المحتسب بدل من الضائع شهد إثارة كبيرة، إذ ظنت المكسيك أنها تعادلت عندما سجل جييرمو أيالا هدفاً بالدقيقة 92، ولكن تعاون الثنائي فينيسيوس وإندريك بعد دخولها كبدلاء، إذ قدم جناح ريال مدريد عرضية متقنة حولها المهاجم الشاب برأسه بالدقيقة السادسة من الوقت المضاف، ليحتفل بجنون بالهدف.

وسينضم إندريك رسمياً لصفوف ريال مدريد في هذا الصيف قادماً من بالميراس، وسط ترقب كبير للدور الذي سيلعبه البرازيلي الشاب في ظل وصول كيليان مبابي أيضاً، وتواجد مواطنيه فينيسيوس ورودريجو.

وتلعب المكسيك بالمجموعة الثانية بجوار جامايكا، الإكوادور، وفنزويلا، بينما تقابل البرازيل كولومبيا، باراجواي، وكوستاريكا بالمجموعة الرابعة لحساب نسخة هذا العام من كوبا أمريكا بالولايات المتحدة.