كامافينجا يفاجىء الجميع بـ"معجزة طبية" في تدريبات ريال مدريد

وقت قياسي للتعافي

بعد ثمانية أيام فقط من تعرضه لكسر، أصبح إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد قريبًا من "المعجزة" عن طريق العودة إلى الملاعب بشكل أسرع من المتوقع.

كامافينجا تعرض للإصابة خلال مباراة ريال أمام سيلتا فيجو يوم 16 يناير الجاري، حيث دخل في الدقيقة 70 وانتهى الأمر بكابوس، بعدما تبين وجود ثقب في عضلة الفخذ الأيسر وصل إلى معاناته من تمزق بسيط.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت أن التشخيص النهائي لحالة كامافينجا، أكد عودته إلى الملاعب بعد ثلاثة أسابيع من التعافي، ولكن المفاجأة كانت بظهوره في تدريبات ريال مدريد أمس، الجمعة، استعدادًا لمواجهة ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني.

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وأشارت الصحيفة إلى الجهاز الفني لريال يعتقد أن ما فعله كامافينجا يعتبر "معجزة طبية"، بعد قيامه بالركض السريع والقفز وركل الكرة ولعب التمريرات القصيرة والطويلة.

وفي الوقت الحالي يدرس المدرب كارلو أنشيلوتي دمج اللاعب بفريقه في قائمة مباراة بريست القادمة في دوري أبطال أوروبا، مما يعني عودته بعد 13 يومًا فقط من إصابته ضد سيلتا فيجو.

ولكن من المتوقع إجراء بعض الاختبارات البدنية على اللاعب أولًا، ومراقبة حالته في التدريبات، ولو كانت كل الأمور على ما يُرام سيلعب بشكل طبيعي أمام بريست، مع تجنب التسرع في الدفع به لتفادي أي انتكاسة محتملة.

ويبدو من المؤكد أن الدولي الفرنسي سيشارك بالتأكيد في مباراة ريال في الدوري الإسباني ضد إسبانيول الأسبوع القادم، وسيكون جاهزًا للديربي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة التالية من الليجا يوم 8 فبراير.

يذكر أن الفرنسي البالغ من العمر 22 سنة، ظهر في 16 مناسبة مع ريال بكل البطولات هذا الموسم، وعانى من عدة إصابات جعلته يغيب عن الفريق في 12 مباراة قبل مواجهة سيلتا فيجو مساء اليوم، السبت، في الجولة الحادية والعشرين من الليجا.