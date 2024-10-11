الميرينجي يعاني من أزمة دفاعية

في الدقيقة 92 من مباراة ريال مدريد وفياريال الأخيرة بالدوري الإسباني، تلقى كارلو أنشيلوتي أحد أسوأ الأنباء بتعرض لاعبه داني كارباخال لإصابة عنيفة ستبعده حتى نهاية الموسم.

إصابة الدولي الإسباني هزت أركان ريال مدريد، ومع مرور الأيام أصبح الجميع يدرك ما يعنيه غيابه من الناحية الفنية وكذلك بالنسبة لشخصيته داخل وخارج الملعب.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن إدارة ريال مدريد ممثلة في خوسيه أنجيل سانشيز وسانتياجو سولاري، عقدت اجتماعًا مع أنشيلوتي هذا الأسبوع، من أجل تحليل الوضع ودراسة إمكانية إبرام تعاقدات في السوق الشتوية.

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السنوات القليلة الماضية تؤكد لنا أن ريال لا يفضل الدخول في الميركاتو الشتوي، ولكن الوضع الحالي للفريق والبداية المتخبطة تزامنًا مع الإصابات، تجبر النادي على تغيير فلسفته نوعًا ما.

وأوضحت "ماركا" أن التواصل لا يزال مستمرًا بين أنشيلوتي وإدارة ريال، حيث تم إجراء تحليل لكل موقف على حدة، بوجود رغبة واضحة من المدرب الإيطالي في تدعيم الفريق ليس فقط بسبب الإصابات طويلة الأمد، ولكن أيضًا في ظل تراكم المباريات والإرهاق.

وأما بالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي، فهو يظل مترددًا في دخول الميركاتو الشتوي كما هو الحال في آخر 3 سنوات، في الوقت الذي أكد فيه أنشيلوتي أن أهداف الموسم قد تتأثر بسبب نقص الموارد الدفاعية، بوجود ثلاثة لاعبين فقط في الخط الخلفي "أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو وفاييخو" وظهير أيمن واحد وهو لوكاس فاسكيز، مع تأخر عودة دافيد ألابا حتى مطلع 2025.

وفي النهاية لم يتم الاستقرار على دخول السوق بشكل نهائي، ولكن تم وضع خطة لإدارة الموارد الحالية التي يمتلكها الفريق، مع إمكانية إقحام بعض اللاعبين الشباب، مع دراسة العناصر الأخرى التي يمكن أن تتوافر في الميركاتو الشوي، والتي يمكنها رفع المستوى التنافسي للمجموعة الحالية.