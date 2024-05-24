"ريال مدريد لن يعوض هذا اللاعب" .. أنشيلوتي يهرب من سؤال مفخخ عن مبابي ويحسم موقف تشواميني

"مواجهة ريال بيتيس أفضل تحضير لنهائي دوري الأبطال"

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، موقف الفرنسي أوريلين تشواميني، منن المشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة ريال بيتيس غدًا السبت في ختام الليجا، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع يونيو المقبل، على أرضية ملعب ويمبلي في لندن.

وقال أنشيلوتي: "مواجهة ريال بيتيس أفضل تحضير للنهائي، لقد عملنا بشكل جيد هذا الأسبوع. نريد إنهاء الدوري بشكل جيد وأن يكون الموسم رائعًا، لقد قمنا بعمل جيد في الدوري من البداية إلى النهاية".

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وأضاف: "علينا أن نستمتع بهذا اليوم، إنه يوم مهم. لقد كان دوري مستحقًا، كان اللقب الأسهل في مسيرتي بسبب الأجواء ولأن الفريق كان جيدًا جدًا".

وتابع المدرب الإيطالي: "غدًا هو يوم وداع الأسطورة توني كروس، أنا مقتنع بقراره. الوداع بهذا الشكل سيكون مثاليًا، يجب أن تكون لديك الشجاعة للقيام بذلك، وأنا أكن احترامًا كبيرًا لما فعله".

وأردف: "من المستحيل العثور على شخص مثل كروس، لكن ريال مدريد لديه شباب قادر على تحمل المسؤولية واتباع نفس المسار في السنوات العشر المقبلة. كل عام النادي يفقد بعض القطع، لكنه لا يفقد الأجواء والسلوك والالتزام".

وصدم أنشيلوتي الجماهير، بعدما أعلن استبعاد الفرنسي أوريلين تشواميني من نهائي دوري الأبطال بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أنه "يركز حاليًا على التواجد في بطولة أوروبا يورو 2024".

وواصل: " ناتشو؟ أعتقد أنه لم يقرر مستقبله بعد، نحن ننتظر، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا، بعد نهاية الموسم سيكون قادرًا على اختيار ما يريد القيام به في الموسم المقبل. الآن ما يسيطر عليه هي محاولة الفوز بالنهائي".

وختم أنشيلوتي: " هل كنت تريد رؤية مبابي مشاركاً في الأولمبياد؟ أنا لا أدخل في هذه القضايا، أحب الأولمبياد، وإذا كان بوسعي المشاهدة فسأُتابع الفرق الإيطالية".