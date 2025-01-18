كشف عن موقف ألابا .. أنشيلوتي: سيميوني يحاول الاستعراض وسنظل "شوكة" للجميع!

رد قوي من المدرب الإيطالي

خرج كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، من أجل الرد على دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بسبب اتهامه الميرينجي بالاستفادة من الحكام.

مباراة ريال الأخيرة أمام سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا، شهدت شكوك حول بضعة قرارات غير صحيحة لصالح الميرينجي، كان أبرزها ركلة جزاء لم يتم احتسابها ضد الحارس أندريه لونين، وهو الأمر الذي دفع سيميوني للتهكم على الأمر قائلًا إن الجدل التحكيمي هو جزء من تاريخ النادي المدريدي منذ 100 عام.

ومن جانبه قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمواجهة لاس بالماس المقرر إقامتها، غدًا، الأحد في الدوري الإسباني:"الأشياء التي قالها من أجل الاستعراض فقط، الجميع يعرف ما هو ريال مدريد، النادي شوكة في خاصرة الجميع".

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مستوى كليان مبابي:"يصبح بطلًا كل يوم في الملعب، مستواه مرتفع للغاية وهذا يساعدنا كثيرًا".

صافرات الاستهجان:"المسؤولية عن مباراة برشلونة تقع على عاتقي، هذا الفريق ليس بعيدًا، إنه حي وسيقاتل، العلاقة جيدة جدًا مع النادي، أشعر بالدعم والتساؤلات جزء من وظيفتي".

إصابة دافيد ألابا:"إنه بخير، لقد تم وضعه في القائمة ولكنه لن يكون أساسيًا ونأمل أن يتمكن من الحصول على دقائق".

يذكر أن ريال يلعب ضد لاس بالماس، غدًا، الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، وهو في المركز الثاني بجدول المسابقة بـ43 نقطة بفارق نقطة وحيدة لأتلتيكو.