ريال مدريد يعرض نجمه للبيع ويقدم "خدمة العمر" لليفربول

ثقة أنشيلوتي وحدها لا تكفي

بعد سلسلة من المستويات المتخبطة، قرر نادي ريال مدريد الإسباني فتح الباب على مصراعيه، أمام فكرة رحيل لاعبه أوريليان تشواميني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال بذل الكثير من الجهد للظفر بخدمات الدولي الفرنسي في صيف عام 2023، عندما فشل في ضم كيليان مبابي وقتها، حيث أنفق 80 مليون يورو على التعاقد معه من موناكو، بعد منافسة شرسة مع ليفربول وباريس سان جيرمان.

موقع "ريليفو" الإسباني قال إنه على الرغم من تأكيد المدرب كارلو أنشيلوتي على ثقته في تشواميني أكثر من مرة، إلا أن إدارة النادي بدأت تفقد الأمل في اللاعب، بعدما أصبح تحت نيران الانتقادات كثيرًا هذا الموسم.

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وأوضح الموقع أن الاعتقاد السائد في ريال مدريد حاليًا، أن تشواميني ليس قادرًا على فرض نفسه بالشكل الكافي للعب كأساسي في خط الوسط، حيث اكتفى بالظهور بأداء "مقبول فقط" على مدار العامين الماضيين، ولم يتخذ الخطوة إلى الأمام التي توقعها الكثيرون.

ولذلك، قرر ريال الاستماع للعروض المقدمة للتعاقد مع الفرنسي الصيف القادم، باعتباره أحد اللاعبين القابلين للاستبدال بالفريق، خاصة بعد فشله في خلافة توني كروس بخط الوسط، وعجزه عن إظهار ميزته المعروفة وتأثيره على الفريق في حالة عدم الاستحواذ على الكرة، وهو ما ظهر بشكل واضح في الهزيمة الأخيرة بالكلاسيكو أمام برشلونة برباعية نظيفة يوم السبت الماضي.

وتمنح هذه الأنباء الكثير من الأمل لليفربول، من أجل الحصول على هدفه القديم، لدعم مركز لاعب الوسط المدافع الذي يمثل معضلة كبيرة للمدرب آرني سلوت، والذي حاول النادي تدعيمه الصيف الماضي عن طريق مارتين زوبيميندي، لكن الأخير قرر البقاء مع ريال سوسييداد.

جدير بالذكر أن ريال ارتبط أكثر من مرة بالتعاقد مع رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، الحاصل مؤخرًا على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، في تفسير واضح لفتح الباب أمام رحيل تشواميني لقدوم نظيره الإسباني بدلًا منه في صيف 2025.