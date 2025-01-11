"سأطلب تفسيرًا" .. أنشيلوتي يختلف مع فليك في عقوبة بينيا ويتعهد بالتصدي لداني أولمو

تطرق كذلك إلى حلم الألقاب السبعة

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن رأيه في الطريقة التي سيدخل بها فريقه نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، وسط حالة من التفاؤل لدى عشاق ريال مدريد بسبب تخصص الإيطالي في النهائيات.

ريال يستعد لخوض مواجهة صعبة أمام غريمه التقليدي غدًا، الأحد، بالمملكة العربية السعودية، طمحًا في الحصول على لقب جديد مع العملاق المدريدي، لمواصلة رحلته الناجحة مع الفريق على المستويين المحلي والأوروبي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالكلاسيكو عن تخصصه في النهائيات:"وصلنا إلى هنا بشكل جيد، كما هو الحال دائمًا قبل المباراة النهائية، هناك الكثير من الحماس والرغبة في الفوز، تم حل المشاكل التي واجهناها ضد ريال مايوركا والجميع متاح، خوض النهائي أمام برشلونة أمر مميز للغاية لأنهم منافس تاريخي، وهذه المباريات دائمًا ما تكون تنافسية للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن اعتبار جود بيلينجهام كمفتاح أمام برشلونة:"هو يعمل بشكل جيد للغاية وأحدث فرقًا في هذه الفترة، أجرينا تقييمًا واضحًا إلى حد ما بالكلاسيكو الأخير، بدأنا بشكل جيد وسقطنا في الشوط الثاني، وعلينا تجنب الأخطاء التي ارتكبناها وقتها".

رأيه في عقوبة فليك لإيناكي بينيا بعد تأخره على المران:"الالتزام بالمواعيد أمر مهم جدًا، يجب أن يكون اللاعبون منضبطين، عندما تكون في مجموعة لا يجب أن ينتظرك زملائك، ولكن في هذه الحالة أنا أطلب تفسيرًا للتأخير، لو كان السبب مقبولًا فلن يحدث شيء".

إمكانية اعتماد برشلونة مرة أخرى على مصيدة التسلل مثلما حدث في الكلاسيكو الأخير الذي انتهى بخسارة ريال 4/0:"لقد قيمنا الأمر وعلينا التصدي له بطريقة ما، إنه عامل مهم في المباراة، خيل مانزانو حكم جيد أيضًا ويتمتع بخبرة جيدة للتعامل مع مختلف المواقف".

تحدي الحصول على "الألقاب السبعة":"لم نفكر في هذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك شيئًا مميزًا يمكننا الفوز به في يوليو عندما يكون الجميع في إجازة، شيء مختلف ومميز لكنه بعيد جدًا".

ظهور داني أولمو وتسجيله مع برشلونة:"إنه لاعب عظيم وقوي للغاية، سيشارك ويجب أن نتصدى للجودة التي يتمتع بها من خلال الدفاع بشكل جيد".

جدير بالذكر أن برشلونة وصل إلى نهائي السوبر بعد الفوز على أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة في نصف النهائي، بينما تغلب ريال على ريال مايوركا 3/0 على الجانب الآخر، ليلتقي كل منهما غدًا، الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالمملكة العربية السعودية، لتحديد الطرف الفائز باللقب.