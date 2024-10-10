بعد صدمة كارباخال .. خطة ألابا الجديدة توجه ضربة قاسية لأنشيلوتي!

المدرب الإيطالي في ورطة دفاعية

يواصل صداع الإصابات في ضرب ريال مدريد هذه الأيام، فبعد تأكد غياب داني كارباخال لفترة طويلة حتى نهاية الموسم الجاري، تبين أن الظهير النمساوي دافيد ألابا لن يعود حتى بداية عام 2025.

ألابا تعرض لإصابة قوية في 17 ديسمبر 2023 على ملعب سانتياجو برنابيو، في المباراة التي خاضها ريال أمام فياريال، حيث أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بساقه اليسرى، مما أثر على الغضروف المفصلي وأبعده عن الملاعب منذ هذا التاريخ وحتى الآن.

موقع "ريليفو" قال إن ألابا ليس قريبًا من العودة للملاعب، لأنه لا يزال يتدرب بمفرده في مقر ريال مدريد، بعد غيابه عن نصف الموسم السابق ويورو 2024، لمعاناته من مشكلة تم وصفها كأحد أقوى الإصابات التي من الممكن أن يعاني منها أي لاعب كرة القدم.

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وكان من المقرر أن يعود ألابا في شهر أكتوبر الجاري، ولكن الخطة تم تحديدها، بأنه لن يلعب مرة أخرى مع ريال حتى شهر يناير القادم، عند افتتاح سوق الانتقالات الشتوي، وسط تأكيدات بأن النادي الإسباني لا يريد الدخول فيها لتعويض كارباخال أو أي لاعب آخر.

وتأتي هذه الأنباء بمثابة الصدمة للمدرب كارلو أنشيلوتي، لأن الأسابيع الأخيرة كانت مشجعة للغاية بعد تحسن حالة ألابا، ولكنه يفضل عدم المخاطرة به بسبب إدراكه لأهميته الهائلة للفريق من ناحية قدراته الفنية وشخصيته المؤثرة.

ولذلك تم تحديد بداية عام 2025 لظهور صاحب الـ32 سنة بقميص الميرينجي من جديد، لتصل مدة غيابه عن الملاعب إلى أكثر من عام كامل.