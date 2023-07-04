ريال مدريد أم برشلونة؟.. أردا جولر يحسم قراره النهائي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن أردا جولر، النجم التركي الشاب قد اتخذ قراره النهائي في مستقبله بالفترة القادمة بعد صراع من ريال مدريد وبرشلونة على ضمه.
ويبلغ اللاعب التركي 18 عامًا ويلعب مع فريق فنربخشه وكان فريق برشلونة قريب من حسم الصفقة قبل تدخل ريال مدريد.
ووفقًا لصحيفة "ذا أثليتك" فإن أردا جولر، اختار الانضمام لريال مدريد وفضله على برشلونة، وكان اللاعب لديه شرط جزائي في عقده مع ناديه بمبلغ 17.5 مليون يورو.
وأضافت التقارير، أن اللاعب اتفق مع إدارة ريال مدريد على حصوله على مبلغ 20 مليون بالإضافة إلى 20٪ نسبة من بيعه القادم.
ولعب جولر 35 مباراة مغ فريقه بالموسم الماضي وسجل 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.
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