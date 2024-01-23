ريال مدريد أم برشلونة؟ جرينوود يطلب من وكيله إتمام الصفقة "الحلم"!

رغبة متبادلة بانتقال النجم الإنجليزي لعملاق إسبانيا

بعد أن عاد إلى الحياة من جديد مع خيتافي، بدأ الإنجليزي ميسون جرينوود في التفكير بالانتقال إلى أعلى مستوى ممكن خلال الموسم القادم.

جرينوود رحل عن مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي مُعارًا إلى خيتافي، بسبب حالة الرفض من الرأي العام الإنجليزي لعودته للشياطين الحمر بعد قضية الاعتداء على صديقته.

صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إن المستوى المميز الذي يظهر به اللاعب الشاب مع خيتافي هذا الموسم، جعله يؤمن بقدرته على تحقيق حلمه الأكبر وهو الانتقال إلى برشلونة.

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وأوضحت أن اللاعب يتواجد بالفعل على رادار برشلونة بوجود رغبة من النادي الكتالوني في ضمه، لإيمان إدارة النادي بأن جرينوود يمكنه تحسين مستوى هجوم الفريق لسنوات مقبلة، وسط ترقب من الغريم التقليدي ريال مدريد للموقف.

ومن جانبه لا يمانع يونايتد هذه الفكرة لأن عودة صاحب الـ22 سنة إلى إنجلترا تبدو مستحيلة في الوقت الحالي، ومن المحتمل أن يدرج النادي الإنجليزي سلسلة من الإضافات في أي صفقة محتملة لجرينوود تعتمد على نسب مشاركاته، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من بيعه.

يذكر أن الجناح الإنجليزي نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 4 في 19 مباراة لعبها مع خيتافي هذا الموسم في الدوري الإسباني وكأس الملك.