فيديو | بعد ضربة من "المجنون" .. أردا جولر يثير الذعر في تدريبات ريال مدريد!

مشهد لم يكن مبهرًا هذه المرة

يعتبر أنطونيو روديجر أحد أبرز النجوم المفضلين لجماهير ريال مدريد خاصة في الموسم الماضي، بسبب تألقه وتصرفاته الجنونية تجاه المنافسين التي تلفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن هذا الصيف تبدو الأمور مختلفة عندما يتعلق الأمر بجنون المدافع الألماني، البداية كانت بتدخله العنيف على الوافد الجديد إندريك في التدريبات، والآن مع واقعة أخرى كان ضحيتها نجم شاب آخر وهو صانع الألعاب التركي أردا جولر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر فيه جولر وهو ساقطًا على الأرض بتدريبات ريال في حالة ألم شديدة بعد تدخل عنيف من روديجر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشهد تسبب في حالة من الذعر بين اللاعبين وأدى إلى توقف التدريب بالكامل، وذهب الجميع للاطمئنان على حالته ومن ضمنهم اللاعب الألماني، ولكن من حسن الحظ أن حالة صاحب الـ19 سنة لم تتفاقم ونجح في الوقوف على قدميه مرة أخرى.

ولم تلقى هذه الواقعة استحسانًا من بعض الجماهير بسبب تصرف روديجر، خاصة وأن جولر على وجه التحديد عانى من إصابات عديدة أعاقت تطوره في الموسم الأول له في سانتياجو برنابيو.

يذكر أن ريال يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية للتحضير للموسم الجديد، ويلعب في كلاسيكو ودي أمام برشلونة يوم 4 أغسطس الجاري، ثم يواجه نظيره الإنجليزي تشيلسي في يوم 7 من نفس الشهر.