النجم الفرنسي يعلن التحدي

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن شعوره تجاه الظهور الرسمي الأول مع ريال مدريد، وتسجيله في شباك أتالانتا في نهائي السوبر الأوروبي.

مبابي ساهم في انتزاع اللقب الأوروبي الأول مع مع العملاق الإسباني، بعد تسجيله الهدف الثاني في شباك أتالانتا، بالمواجهة التي أقيمت أمس، الأربعاء في مدينة وارسو البولندية، وانتهت بفوز ريال بهدفين نظيفين.

مبابي قال بعد المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"ليلة رائعة، كنت أنتظر هذه اللحظة لفترة طويلة، أن ألعب بهذا القميص وهذه الشارة ومن أجل هؤلاء المشجعين، لحظة رائعة بالنسبة لي لأننا فزنا بلقب، والمهم دائمًا هو الفوز، الهدف مهم، لكن متعة اللعب أكثر أهمية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن السقف الذي وضعه لنفسه بالنسبة لأهدافه في الموسم الأول مع ريال:"نحن ريال مدريد، ليس لدينا حدود، إذا تمكنت من تسجيل 50 هدفًا، حسنًا، إذن هم 50، لكن الشيء الأهم دائمًا هو فوز الفريق".

يذكر أن مبابي سيطمح في إضافة المزيد من رصيد أهدافه بعد رحيله عن باريس سان جيرمان وانتقاله لريال هذا الصيف، عندما يفتتح الفريق مشاركاته في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، أمام ريال مايوركا يوم 18 أغسطس الجاري.