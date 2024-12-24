إحباط ومشاكل شخصية .. كواليس العرض المغري من مانشستر سيتي لنجم ريال مدريد

موقف اللاعب كان واضحًا

رغم حالة عدم الرضا من الجناح البرازيلي رودريجو عن وضعه مع ريال مدريد، إلا أنه رفض عرضًا مغريًا للرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

رودريجو لعب دورًا محوريًا في فوز ريال بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسم 2023/2024، بتسجيله 18 هدفًا وصناعة 9، ولكنه لم يحصل على نفس الإشادة التي تلقاها فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، كما ظهرت تكهنات حول تقلص دوره مع الفريق، تزامنًا مع وصول كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

موقع "ريليفو" قال إن مانشستر سيتي حاول الاستفادة من حالة الإحباط التي عانى منها رودريجو، بسبب عدم حصوله على حقه من الإشادة الإعلامية، بالإضافة إلى بعض المشاكل الشخصية الأخرى، عن طريق عرض جذاب للغاية.

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ولكن رغبة الدولي البرازيلي في النجاح مع ريال مدريد، وتصميمه في إثبات نفسه في سانتياجو برنابيو، بالإضافة لتمسك ريال مدريد باللاعب ضمن خططه المستقبلية، كلها أسباب دفعت رودريجو إلى رفض هذه الفكرة.

ويبدو أن جناح ريال وجد طريقه للعثور على المكانة التي يستحقها مؤخرًا، وذلك بسبب مساهمته في تحسن مستوى الفريق تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي في الفترة الأخيرة، بتسجيله في نهائي كأس إنتركونتيننتال أمام باتشوكا المكسيكي، بالإضافة لإحرازه هدفًا في شباك إشبيلية بالدوري الإسباني هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن صاحب الـ23 سنة نجح في تسجيل 5 أهداف وقام بصناعة 5 في 20 مباراة ظهر فيها مع ريال بكل البطولات هذا الموسم.