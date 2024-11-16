"شكرًا لك" .. رسالة ريال مدريد للوكلاء تثير الجدل حول نوايا النادي في الميركاتو الشتوي

هل يتجاهل فلورنتينو بيريز السوق الشتوي من جديد؟

وسط كل الشائعات حول قيام ريال مدريد بدخول فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الفريق، يبدو أن المحصلة في النهاية قد تكون "صفر" بالنسبة للنادي الإسباني.

ريال يعيش أزمة طاحنة على مستوى خط الدفاع، حيث يعاني الفريق من غياب دافيد ألابا للإصابة وعدم وضوح موقفه من العودة، بالإضافة لانتهاء موسم الثنائي داني كارباخال وإيدير ميليتاو بسبب إصابات طويلة.

موقع "ريليفو" تطرق إلى كل ما أثير مؤخرًا حول اهتمام ريال بالتعاقد مع العديد من المدافعين، وأبرزهم إيمريك لابورت، جوناثان تاه، سيرخيو راموس وجوريل هاتو، ولكنه أكد أن الأمر لا يتعدى حقيقة الاهتمام فقط دون وجود محاولات جدية للتعاقد مع أي منهم.

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وأشار الموقع إلى أن الحقيقة التي يريد النادي بيعها للجميع، على الأقل لوكلاء اللاعبين، هي أنه لا يزال من غير الواضح الخطوات التي سيتبعها ريال في السوق، وأن النتائج القادمة مع تأقلم بعض اللاعبين في الفريق مع مراكز مختلفة في الملعب، ستكون الفيصل في تحديد الموقف النهائي من الميركاتو الشتوي.

ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي تحدد إمكانية دخول السوق من عدمه، مثل الأموال المتوفرة والعناصر المتاحة في الميركاتو وإمكانية تطويرها للفريق، حيث يظل الاعتقاد السائد لدى الرئيس فلورنتينو بيريز، أن التعاقدات تكون أسهل في الصيف بكثير من الشتاء.

وفي الوقت ذاته لا يغلق بيريز الباب أمام الفكرة بشكل كامل، ووفقًا لـ"ريليفو" فإن الهواتف المحمولة لرئيس النادي ومعاونيه خوسيه أنخيل سانشيز وجوني كالافات لا تتوقف عن الرنين، لأن الوكلاء يحاولون استغلال العجز الواضح في دفاع ريال مدريد، ولكن الرد يأتي دائمًا بجملة "شكرًا لك، سنضع ذلك في الاعتبار".

ويرجع ذلك لعدم رغبة النادي في الانجرار وراء الحاجة المُلحة لتدعيم الفريق، والقيام بتعاقدات فاشلة لا تناسب المعايير التي يضعها بيريز والمدرب كارلو أنشيلوتي لأي صفقة قادمة.

وفي النهاية، ووسط كل هذه الشائعات حول صفقات ريال مدريد، فإن مجلس إدارة النادي يعرف جيدًا التعامل مع الأمر، ويحاول تصفية كل العناصر المتاحة، دون وجود قرار نهائي يخص دخول السوق أم لا حتى الآن.