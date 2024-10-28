الأسوأ لم يظهر بعد .. "ليكيب" تسخر من نجوم ريال مدريد على هامش حفل "الكرة الذهبية"

ريال مدريد غاب عن الحفل بشكل رسمي..

سخرت قناة "ليكيب" الفرنسية، الناقل لحفل جائزة "الكرة الذهبية" 2024، من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

بعثة ريال مدريد قاطعت حفل "الكرة الذهبية" 2024؛ بعد أنباء خسارة الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم للجائزة، وتتويج النجم الإسباني رودري، متوسط ميدان منشستر سيتي الإنجليزي، بها.

ونشرت القناة، مجموعة من الصور الساخرة "كوميكس" من نجوم ريال مدريد، والتي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب خسارة فريق العاصمة الإسبانية من غريمه الكتالوني برشلونة.

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ريال مدريد خسر (0-4) على أرضه ووسط جماهيره بملعب "سانتياجو برنابيو"، أمام برشلونة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وفي إحدى هذه الصورة.. ظهر جوهرة برشلونة، الإسباني لامين يامال البالغ من العمر 17 سنة، وهو يحمل طفل صغر بين يديه - في الأصل هو شقيقه -، مع تركيب وجه فينيسيوس عليه.

ولم ينجُ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في صيف العام الحالي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، من سخرية قناة "ليكيب"، على هامش حفل "الكرة الذهبية".

فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، كان أقوى المرشحين للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2024؛ وذلك بعد أن قاد ريال مدريد للحصول على "الدوري الإسباني، أبطال أوروبا، كأس السوبر المحلي"، في الموسم الرياضي الماضي.

ومن ناحيته.. رودري لعب دورًا مهمًا في قيادة نادي مانشستر سيتي، للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2023-2024؛ قبل أن يحصل مع منتخب إسبانيا، على لقب بطولة كأس أمم أوروبا "اليورو" التي استضافتها ألمانيا، في صيف العام الحالي.