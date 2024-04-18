Endrick Palmeiras Internacional 2024Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
أحمد مجدي

على ريال مدريد القلق.. تفاصيل عقد إندريك "الغريب" مع صديقته!

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البرازيلي سيثير قلق ريال مدريد

لا شك أن نجم ريال مدريد القادم إندريك يستطيع أن يعد الجميع بأن يكون من أفضل لاعبي العالم، فهو اللاعب الذي ينتظر توهجه بشدة مع ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي.

لكن بعض البنود التي كشفت عنها الصحافة البرازيلية، تشير إلى أن إندريك قد يكون من نوعية اللاعبين البرازيليين غير المهتمين كثيرًا بكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "أوليه" كشفت تفاصيل غريبة عن علاقة إندريك بصديقته جابرييلي ميراندا، إذ اتفقا على ما يشبه "العقد الرسمي" في علاقتهما سويًا.

البنود المتعلقة بعلاقة الثنائي تشتمل على ضرورة قول "أنا أحبك" في مواقف معينة، كما تمنع بعض الكلمات في علاقتهما، ويمنع أن يكون هناك أي نوع من أنواع الإدمان، وضرورة إجراء تغييرات جذرية في السلوك.

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هذه الأنباء أثارت استياء مدربه الحالي في بالميراس أبيل فيريرا، الذي تحدث علنًا عن ذلك قائلًا: "آمل ألا يضيع اهتمامه بكرة القدم مع هذه الأشياء، هذه نصيحة، لابد أن يركز للوصول إلى المستويات الأعلى، عليه الوقوف بقوة على كل ما هو أساسي".

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