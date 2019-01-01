التاريخ يؤكد - ريال مدريد مُخيّر بين الدوري والأبطال

هل يبيع زيدان بطولته المفضلة للفوز بالليجا؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجًا بالدوري الإسباني وهو الأفضل أيضًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا بين 33 لقب محلي و13 قاري ليتربع على عرش اللعبة.

تاريخ الملكي يخبرنا بالكثير، فهو فريق اعتاد على حصد الألقاب منذ بداياته ومع انطلاقاته الحقيقة في الخمسينيات وجيل ألفريد دي ستيفانو ولكن رغم كل ذلك فهو فريق لا يستطيع الجمع بين عدة ألقاب في موسم واحد سوى في فترات نادرة.

إما الدوري أو الأبطال، لا يعرف ريال مدريد التركيز على حصد اللقبين في موسم واحد، فيكفي أنّه خلال تاريخه لم يجمع بين اللقبين سوى 3 مرات فقط وفشل في ذلك خلال 10 مناسبات.

دعونا نفتح كتب التاريخ ونستعرض سجل الملكي فيما يتعلق بالمنافسة على لقبي الدوري والأبطال في موسم واحد.

▪️ الإصابات ليست عذر لما حدث

▪️ من المفترض أننا نمتلك لاعبين آخرين يتمتعون بموهبة جيدة

▪️ وما زالت لدينا الفرصة لإظهار مستوانا الجيد

▪️ وأنا لست سعيدًا بما حدث



ملخص تصريحات زيدان عقب السقوط أمام مايوركا 🎙️ pic.twitter.com/qtKYkZtkGX — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 19, 2019

البدايات

شارك ريال مدريد في أول نسخة من البطولة الأوروبية في موسم 1955-1956 كونه بطلًا لليجا في الموسم السابق عام 1955 بتفوق كبير على الغريم برشلونة ليحصد اللقب القاري وقتها ويفشل في حصد الدوري بل وينهي ثالثًا خلف أتلتيك بلباو البطل والبلوجرانا الوصيف.

في الموسم التالي عاد ريال مدريد ليحقق اللقب القاري مرة أخرى وهذه المرة حصد الدوري من برشلونة في الجولات الأخيرة ثم في 1958 كرر الأمر بالجمع بين اللقبين الأوروبي والدوري الإسباني في نجاح منقطع النظير.

برشلونة هو من حقق الليجا في موسمي البطولة الرابعة والخامسة الأوروبية لريال مدريد حتى أنّه أول من أطاح بالبلانكوس من بطولته المفضلة في موسم 1960-1961 من دور الـ 16 ووصل الفريق الكتالوني بعدها إلى النهائي ليخسر اللقب أمام بنفيكا.

هنا توقف سجل الملكي الأوروبي لست سنوات حصد خلالها لقب الدوري 5 مرات على التوالي وحينما نجح في التتويج بالبطولة الأوربية في 1966 خسر الليجا ليعود في الموسم التالي ويحقق اللقب المحلي 3 مرات على التوالي.

هل اختار زيدان الوقت المناسب للعودة إلى ريال مدريد؟

الابتعاد عن أوروبا

بعد التتويج باللقب السادس في تاريخ الملكي فشل في تحقيق لقب دوري الأبطال لمدة 32 عامًا ولكنه حصد الدوري الإسباني 16 مرة وأصبح الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة المحلية.

خلال هذه الفترة حصد الملكي أيضًا لقب كأس أوروبا مرتين على التوالي في 1985 و1986 ووقتها نجح فقط الجمع بين هذا الكأس ولقب الليجا مرة واحدة.

يوب هاينكس هو من كسر سلسلة الغياب عن التشامبيونزليج عام 1998 في موسم أنهى ريال مدريد فيه الدوري في المركز الرابع، ثم جاء في 2000 وحقق الملكي الأبطال مرة أخرى وهذه المرة مع فيسنتي ديل بوسكي رغم احتلاله المركز الخامس في الليجا ليأتي ثالثًا في 2002 وهو يحقق اللقب التاسع في تاريخه.

بعد انقطاع 12 عامًا، خسر ريال مدريد الليجا لصالح الجار أتلتيكو واحتل المركز الثالث في 2014 وتُوج بالعاشرة ثم في 2016 كان وصيفًا للدوري وبطلًا للتشامبيونزليج و2018 خسر الدوري بفارق 17 نقطة عن المتصدر رغم تحقيق اللقب الـ 13. فقط موسم 2016-2017 التي نجح فيها الملكي في العصر الحديث في التتويج بالدوري والأبطال.

وحتى على صعيد لقب كأس ملك إسبانيا، فريال مدريد الذي حقق البطولة 19 مرة لم يجمع بينها وبين الأبطال سوى مرة واحدة فقط في 2014 كما لم يحقق الثنائية المحلية سوى في مواسم 1961-1962 و1974-1975 و1979-1980 و1988-1989 بواقع 4 مرات فقط.

الموسم الحالي ريال مدريد يعاني في الأبطال وخسر من ريال مايوركا في الليجا ليفقد الصدارة فهل يقرر زيدان الاعتماد على التاريخ ويتجاهل لقب لأجل الفوز بالآخر؟