غضب إنجليزي بسبب إستراتيجية البرازيل تجاه بيلينجهام!

ماذا قالت صحف إنجلترا؟

حقق منتخب البرازيل الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف نظيف، في مباراة ودية دولية، يوم السبت الماضي، على ملعب ويمبلي، ضمن استعداد الفريقين للاستحقاقات المقبلة.

وغادر جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، المباراة مصابًا في الدقيقة 67 بعدما عانى من شد عضلي، قبل أن يتلقى العلاج، ويقرر جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، استبداله كإجراء احترازي، ومشاركة جارود بوين بدلًا منه.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الصحافة الإنجليزية أبدت غضبها بسبب إستراتيجية لاعبي البرازيل في التعامل مع بيلينجهام خلال المباراة، حيث تعرض نجم ريال مدريد لأكبر عدد أخطاء 5 مرات (الأكثر في الفريقين)، علمًا بأنه تلقى بطاقة صفراء بسبب تدخل حاد على برونو جيمارايش.

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وعمل لاعبو السيليساو بجد لإيقاف بيلينجهام، ما عرضه للضرب والأذى والمضايقة حتى تم استبداله في الدقيقة 67 ليحل محله جاريد بوين.

ويبدو أن إستراتيجية البرازيليين جاءت بثمارها، حيث لم يكن أفضل يوم لبيلينجهام مع المنتخب الإنجليزي، الذي انتهى به الأمر خاسرًا وسط جماهيره بهدف إندريك، الذي سيكون زميل بيلينجهام في ريال مدريد الصيف المقبل.