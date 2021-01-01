ريال مدريد وإلتشي: مباشر لحظة بلحظة
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تشكيل ريال مدريد
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 3-4-3
كورتوا
ناتشو - راموس - فاران
ميندي - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز
فينسيوس - بنزيما - إيسكو
📋✅ إليكم قائمة الفريق ضد إلتشي!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 13, 2021
©️ @SergioRamos #ريال_مدريد_إلتشي pic.twitter.com/jyodsZzvy4
تشكيل إلتشي
يبدأ المدرب فران إسكريبا بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-4-2
باديا
موجيكا - فيردو - كالفو - باراجان
فيديل - جوتي - ماركوني - تيتي
كارييو - بويي
Our LINE UP 🆚 @realmadriden #RealMadridElche | #MuchoElche 💚 pic.twitter.com/KtsUZD24KE— Elche CF 🌴🇬🇧🇺🇸🇦🇺🇮🇪 (@Elchecf_en) March 13, 2021
يسعى الملكي لمواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد بعد أن تعادل معهم في الديربي بالجولة الماضية خاصًة وأن الفارق بينهما اتسع من ست إلى ثماني نقاط بعد أن فاز الروخيبلانكوس بالمؤجلة ضد بلباو، في حين أن إلتشي يقع في المركز الثامن عشر ولا مجال لمزيد من إهدار النقاط.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد ضد إلتشي والتي ستقام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، وستكون على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.