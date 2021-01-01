ريال مدريد وإلتشي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة ريال مدريد وإلتشي في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني

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تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3



كورتوا

ناتشو - راموس - فاران

ميندي - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز

فينسيوس - بنزيما - إيسكو

تشكيل إلتشي

يبدأ المدرب فران إسكريبا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



باديا

موجيكا - فيردو - كالفو - باراجان

فيديل - جوتي - ماركوني - تيتي

كارييو - بويي

يسعى الملكي لمواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد بعد أن تعادل معهم في الديربي بالجولة الماضية خاصًة وأن الفارق بينهما اتسع من ست إلى ثماني نقاط بعد أن فاز الروخيبلانكوس بالمؤجلة ضد بلباو، في حين أن إلتشي يقع في المركز الثامن عشر ولا مجال لمزيد من إهدار النقاط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد ضد إلتشي والتي ستقام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، وستكون على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.