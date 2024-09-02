يوم صعب في ريال مدريد.. ثلاثة إصابات دفعة واحدة في كتيبة أنشيلوتي!

الملكي في ورطة!

كشفت تقارير صحفية مساء الإثنين عن أزمة إصابات جديدة قد ضربت ريال مدريد مع حلول فترة التوقف الدولي الحالية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن قائمة إصابات ريال مدريد قد زادت ثلاثة لاعبين في الساعات القليلة الماضية.

وكان ريال مدريد قد أعلن صباح الإثنين عن إصابة داني سيبايوس في الكاحل وغيابه لفترة ليست بالقصيرة.

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وأوضحت الصحيفة أن الثنائي أوريليان تشواميني ومعه فيرلاند ميندي كلاهما تعرضا لإصابات يوم الإثنين أيضًا.

جدير بالذكر أن الثنائي فيرلاند ميندي وأوريليان تشواميني قد غادرا قائمة المنتخب الفرنسي التي تستعد لخوض مباريات كأس الأمم الأوروبية.