فيديو | بعد مباراة أوساسونا.. براهيم دياز يتسبب في مشاجرة داخل مدرجات ريال مدريد

ماذا فعل النجم المغربي؟

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على حساب أوساسونا بنتيجة 4-0، أول أمس السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني، لينهي الفريق سلسلة من النتائج السلبية.

وسجل رباعية ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، كل من فينيسيوس جونيور (هاتريك) في الدقائق 34 و61 و69، وجود بيلينجهام في الدقيقة 42.

وشارك النجم المغربي براهيم دياز بديلًا في المباراة، علمًا بأنه تكفل بصناعة الهدف الرابع للنجم البرازيلي (فينيسيوس).

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وعقب المباراة، توجه دياز لتحية الجماهير الحاضرة في ملعب سانتياجو برنابيو، وأرسل قميصه إلى المشجعين في المدرجات، ما تسبب في مشاجرة بين شخصين.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "مشاجرة محرجة وقعت بين شخصين على قميص براهيم في المدرجات، ولم يحصل أي منهما عليه.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، علمًا بأنه خاض مباراة أقل من برشلونة صاحب الصدارة (33 نقطة).