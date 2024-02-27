العقارات ترتفع بجنون في مدريد .. والسبب تجديدات ملعب سانتياجو برنابيو!

سانتياجو برنابيو يغير ملامح العاصمة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ارتفاعًا كبيرًا شهدته المنطقة المحطية بملعب نادي ريال مدريد سانتياجو برنابيو فيما يتعلق بأسعار الإيجارات والعقارات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل بايس"، والتي أكدت أن أسعار الإيجارت في تلك المنطقة قد ارتفعت بنسبة 46% منذ أن تم الإعلان عن مشروع تطوير الملعب.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك انعكس أيضًا على أسعار الشراء، حيث كان سعر المتر المربع في تلك المنطقة حوالي 4225 يورو في سبتمبر 2016 وهو ما ارتفع إلى 6.285 يورو.

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وبحسب ما أوضح حصر قامت به الصحيفة فقد تجاوز أكثر من 400 منزلًا سعر المليون يورو في نطاق الملعب، وهو رقم غير مسبوق.

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يذكر أن الملعب الذي يخوض ريال مدريد عليه مبارياته سيتم افتتاحه بشكل كامل خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يصحب ذلك ارتفاعًا جديدًا في الأسعار.