ضاعت الصفقة الأولى لريال مدريد.. ليفربول واثق في تجديد عقد أرنولد!

ماذا سيكون مصير النجم الإنجليزي؟!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاجأة حزينة لريال مدريد قبل سوق الانتقالات الصيفية القادم في نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما أوضح الصحفي "جرايم بايلي" عبر موقع "تي بي آر فوتبول"، حيث أكد أن النادي الملكي لن يستطيع ضم الإنجليزي ترنت ألكساندر آرنولد من صفوف ليفربول في الصيف القادم بشكل مجاني.

وأوضح الصحفي أنه هناك ثقة كبيرة في صفوف ليفربول وإدارته بأن اللاعب سيجدد عقده في نهاية المطاف رفقة الريدز، ولن يرحل عنهم بشكل مجاني في الصيف القادم.

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وأكد مصدر من داخل النادي للصحفي أن العقد الجديد للنجم الإنجليزي سيجعله الأعلى أجرًا في صفوف ليفربول، مما قد يشير إلى إمكانية موافقة اللاعب على التجديد بعدما كان قريبًا من ريال مدريد.

ورغم تلك الثقة التي يزعم المصدر بوجودها، يؤكد الصحفي أن النادي الإنجليزي لا يعرف بعد نوايا أرنولد، وكان من المفترض أن تجتمع بيئته مع ليفربول في التوقف الدولي الجاري للحديث عن مستقبله.

جدير بالذكر أن عقد أرنولد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويسعى ريال مدريد لضمه بشكل مجاني، هو وألفونسو ديفيس نجم بايرن ميونخ الألماني.